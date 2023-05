Hockey Femminile, sconfitta pesante per la Lorenzoni Bra sul campo di Roma

Sul campo dell' Acquacetosa di Roma le braidesi hanno incontrato le atlete del Butterfly, prime in classifica con troppa soggezione esponendosi al loro predominio territoriale per tutta la prima frazione di gioco.

Le due reti subite già nel primo quarto hanno di fatto condizionato l'andamento di tutta la gara e anche se Elena Carletti e compagne hanno tentato di rimontare non sempre hanno operato con ordine e soprattutto non hanno saputo sfruttare i corner corti ottenuti entrando in area avversaria con più continuità, ma senza incidere.