Bra, sold out per "A cappella day": gran successo per l'evento dedicato alla vocalità!

Si è svolto al Teatro Boglione Politeama di Bra uno spettacolo che per l'occasione si è presentato "sold-out" e che ha visto sul palco due gruppi vocali di notevole valenza e capacità canora.

Ecco allora che i quindici componenti dei PanTones, studenti dei Licei Giolitti e Gandino di Bra, hanno deliziato i presenti con indubbia abilità e capacità musicale fatta di "sola voce" esprimendo armonia, ritmo e sana piacevolezza all'ascolto.

Coordinati e guidati dal Maestro Lorenzo Subrizi, i ragazzi hanno visto al loro fianco anche i Rebel Bit, affermato quartetto vocale-elettronico cuneese che ha letteralmente incantato la platea che con lunghi applausi ha più volte sottolineato la loro bravura.

L'evento è stato ideato, concepito e coordinato da tre attori: la Fondazione Fossano Musica (in collaborazione con l'Istituto Gandino di Bra), i Licei G. Giolitti e G.B. Gandino di Bra e l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Gruppo Comunale di Bra, con la preziosa regia e collaborazione del Comune di Bra e del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo.

Alla presenza del Sindaco Gianni Fogliato, del Vice Sindaco Biagio Conterno e degli Assessori Daniele Demaria e Luciano Messa, gli artisti si sono esibiti in una due ore di alto livello tecnico evidenziando un autentico successo per "A cappella day".

"I nostri ragazzi da anni si impegnano nell'arte canora fatta di studio ed impegno dove nulla nasce a caso: è proprio l'uso della voce, nelle sue più ampie sfaccettature, che permette di stimolare negli ascoltatori emozioni e sensazioni particolari ed uniche" dice il dirigente del polo scolastico braidese Francesca Scarfì a cui fa eco la Fondazione Fossano Musica che, nella serata, ha presentato il Festival Vocalmente con i Rebel Bit nuovi direttori artistici - "La musica è indubbiamente un'arte che si apprende con capacità, costanza e sana determinazione e l'evento braidese ne ha dato evidenza per un'iniziativa che ogni anno viene riproposta a significare il termine "bellezza", che ben si addice ad una manifestazione dai tanti colori e sfaccettature che il pubblico può apprezzare"

"Siamo onorati ed orgogliosi di essere stati parte attiva della squadra dalle "mille note vocali" che hanno dato evidenza sì alla bellezza dell'arte musicale, ma anche permesso alla nostra realtà di portare un messaggio legato alla vita ed al dono promovendo un progetto di crowdfunding, piattaforma Credit Agricole ,"A.I.D.O. in rete: la vita in ogni casa!" (vedi link), un'iniziativa che speriamo possa moltiplicare i risultati a favore degli oltre 9000 pazienti in lista d'attesa per un trapianto" - conclude il Presidente di AIDO Gruppo Comunale di Bra Gianfranco Vergnano.