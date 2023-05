Racconigi: primo incontro per il progetto di rigenerazione urbana

Venerdì 12 maggio alla chiesa di Santa Croce di Racconigi si è tenuto il primo incontro del progetto di rigenerazione urbana partecipata, che ha l’obiettivo di dar vita alla Racconigi del futuro, in un’ottica di sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità della vita degli abitanti.



Il gruppo di lavoro, dal quale nasceranno le idee per la riprogettazione della città, è aperto a enti pubblici e privati e anche a tutti i cittadini ed è coordinato dall’architetto Francesco Sanvitto, che, nel corso di questo primo incontro, ha spiegato cosa si intenda per rigenerazione urbana. L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di ben 24 persone e 3 funzionari comunali, si è aperto con il benvenuto da parte del consigliere Domanico Annibale, con delega ai progetti strategici, e si è concluso con un giro di presentazione di tutti i partecipanti.



É possibile prendere parte al tavolo di lavoro per la rigenerazione urbana, dando la propria adesione tramite il modulo disponibile nella sezione dedicata sul sito del Comune di Racconigi. É anche possibile contattare il coordinatore del progetto, l’architetto Francesco Sanvitto, all’indirizzo email rigenerazioneurbana@comune.racconigi.cn.it oppure chiamando il numero 348-6531876.



Il prossimo incontro è previsto per venerdì 19 maggio, alle ore 18, sempre alla chiesa di Santa Croce.