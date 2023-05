Cuneo bocciata in escort? Manassero: "Premio al lavoro fatto per contrastare lo sfruttamento della prostituzione"

Se da un lato le scritte comparse stamattina in diverse zone della città hanno fatto sorridere, dall'altro hanno indignato non poche persone. Certo, la campagna di street marketing confezionata dal portale Escort Advisor è efficace e scatena ilarità e battute, ma c'è, nemmeno troppo sotteso, il tema della mercificazione del corpo della donna.

Perché dietro la parola escort, per quanto ci sia chi scelga di fare questa attività, ci sono molto spesso donne sfruttate.

Sulla vicenda, abbiamo interpellato la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: "Ovviamente non eravamo informati dell'iniziativa - chiarisce. Ho visto anch'io le scritte. Ma voglio ricavarne una nota positiva: il fatto che Cuneo non sia tra le migliori città per la prostituzione, che non ci sia quindi un mercato così vivace, significa che è stato fatto un buon lavoro da parte delle forze dell'ordine e dell'amministrazione. Volendo leggerla in modo diverso, attesta che si è fatto molto per contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Per cui invito ad accogliere l'invito: non venite qui!".

Diverse le mail giunte alla nostra redazione. Tra queste, riportiamo alcuni passaggi di quanto ci ha scriutto la signora Annalisa, decisamente infastidita dalle scritte, presenti anche sulla pista ciclabile di corso Nizza: "La cosa terribile è che queste escort sono “certificate” attraverso delle recensioni scritte dagli uomini che le hanno “utilizzate"