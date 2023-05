Canale, auto abbatte palo dell’illuminazione pubblica. Tecnici al lavoro per ripristinare la linea

AGGIORNAMENTO DELLE 11.06

Non sarebbero preoccupanti le condizioni del giovane, classe 1994, che nella notte appena trascorsa è stato suo malgrado protagonista di un’uscita di strada mentre percorreva la strada provinciale che da Canale conduce in direzione San Damiano d’Asti.

Mancavano pochi minuti alle 3 quando, giunto all’altezza dello stabilimento Campari, il ragazzo ha perso il controllo della Bmw Serie 1 sulla quale stava viaggiando andando ad abbattere un palo dell’illuminazione pubblica – e non del telefono, come comunicato in un primo momento – presente a lato della carreggiata.

Sul posto è intervenuta un’équipe dell’emergenza sanitaria 118, che ha trasportato il giovane all’ospedale di Verduno per accertamenti. Con loro, i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco partiti dal Distaccamento di Alba, che hanno lavorato quasi tre ore per mettere in sicurezza la linea dell’illuminazione, compromessa dalla caduta del pesante manufatto di cemento armato e che al loro arrivo risultava ancora sotto tensione.

Nel frattempo in loco sono anche giunti i tecnici dell’Enel, chiamati a ripristinare non soltanto il supporto, ma un tratto della linea di circa 15 metri.





