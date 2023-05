Avalanche (AVAX) e Monero (XMR) ristagnano, mentre il valore di Sparklo (SPRK) dovrebbe salire alle stelle

Il mercato delle criptovalute ha sempre suscitato sentimenti contrastanti. Mentre alcuni investitori di criptovalute stanno rastrellando grandi somme di denaro, altri contano le perdite. Cosa distingue queste due esperienze nel mondo delle criptovalute? Beh, coloro che si godono le loro puntate capiscono abbastanza bene il mercato, sapendo quando comprare e quali monete evitare. Ad esempio, se si osserva l'andamento delle diverse criptovalute sul mercato, si noterà che Avalanche (AVAX) e Monero (XMR) sono in calo, mentre la fase di prevendita di Sparklo sembra aver raggiunto grandi traguardi e si prevede un'impennata. In questo articolo spieghiamo perché il token SPRK farà così bene sul mercato, oltre a recensire le altre due monete.

Sparklo (SPRK): epitome dell'investimento frazionario

In qualità di investimento alternativo innovativo, Sparklo ha fissato l'asticella, in quanto consente agli utenti di negoziare e investire in NFT garantiti da argento, platino e oro. Ciò significa che gli investitori potranno possedere un pezzo di metallo prezioso coniando frazioni di NFT. Gli utenti che acquistano l'intero NFT si vedranno recapitare al proprio indirizzo un bene fisico equivalente al NFT coniato.

Inoltre, Sparklo collaborerà con le gioiellerie per contribuire a portare sul mercato nuovi prodotti a prezzi estremamente vantaggiosi. La piattaforma si è spinta oltre per garantire agli utenti transazioni rapide e senza ritardi, offrendo transazioni peer to peer.

Inoltre, grazie alla tecnologia blockchain, Sparklo creerà una piattaforma immutabile e a prova di manomissione, in modo che una volta registrata una transazione, non sia più possibile eliminarla. Oltre a ciò, la piattaforma garantirà la sicurezza e la trasparenza degli utenti, come ha già completato Know Your Customer e audito by InterFi Network. Attualmente, SPRK è nella seconda fase di prevendita, con un nuovo prezzo di 0,022 dollari per token. La liquidità dietro la piattaforma sarà inoltre bloccata per un totale di 100 anni e, in base alle nostre ricerche, il token rappresenta una delle migliori opportunità di investimento per il 2023 e oltre.

Perché Monero (XMR) è in fase di stallo?

Monero (XMR) aveva un grande potenziale dopo il suo lancio nel 2014. Tuttavia, sembra che fino a poco tempo fa abbia registrato un sentimento negativo sul mercato, con un prezzo attuale di 152,55 dollari nell'ultimo giorno, con un calo dell'1,01%. Questo calo si è verificato dopo l'annuncio che Monero (XMR) è stato cancellato da una popolare piattaforma di scambio.

Non c'è una ragione ufficiale per cui Monero (XMR) sia stato cancellato dal listino. Le circostanze del delisting di Monero (XMR) non hanno senso, in quanto dovrebbe rientrare nei diritti di privacy. Da allora Monero (XMR) è crollato e non si sa quando si riprenderà.

Qual è il futuro di Avalanche (AVAX)?

Molti investitori di Avalanche (AVAX) erano fiduciosi che la moneta avrebbe iniziato a correre verso il rialzo dopo una performance devastante lo scorso anno. Anche con un mercato rialzista, Avalanche (AVAX) non è riuscita a cavalcare l'onda rialzista, scambiando a 14,87 dollari nelle ultime 24 ore, il che indica un calo del 3,50%.

Quindi, cosa significa questo per i possessori di borse Avalanche (AVAX)? Dovrebbero continuare a tenere Avalanche (AVAX) o eliminarla dal loro mercato? È davvero difficile dire se Avalanche (AVAX) si riprenderà o meno, quindi dovrebbero guardare ad altre monete cripto che hanno un potenziale di crescita.

