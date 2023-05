La situazione economica del nostro paese si fa sempre più difficoltosa per tantissime persone. È difficile infatti far fronte a spese che continuano a salire. Per alcune famiglie inoltre, la difficoltà aumenta con l'aggiunta di spese fisse che non si possono tagliare in alcun modo.

Spesso ci si ritrova a dover pagare dunque affitti o mutui a cui si aggiungono il fare la spesa, pagare spese mediche o farmaceutiche. A queste dobbiamo aggiungere le spese extra, che possono capitare in qualsiasi momento e causano un grave problema se si è in mancanza di fondi. Esistono però i finanziamenti dipendenti e cioè la possibilità di chiedere dei prestiti che vengono stipulati con le aziende o i datori di lavoro. Questi strumenti riescono a dare un certo tipo di sollievo economico, in estremo caso di difficoltà.

Esistono diverse modalità per riuscire a ottenere questi prestiti, che dunque diventano un passaggio indispensabile per molte persone. Se si è in difficoltà economica e si decise di chiedere un prestito alla propria azienda o al proprio datore di lavoro, bisogna però avere almeno una piccola conoscenza dell'argomento. Di seguito dunque scopriamo maggiori informazioni che lo riguardano.

I prestiti che si possono richiedere

Tra le varie opzioni che abbiamo a nostra disposizione è possibile chiedere un prestito direttamente in azienda. Qualsiasi dipendente può farlo soprattutto nell'ambito della politica di welfare. I dipendenti delle aziende generalmente inoltre possono avere diritto oltre ad avere un finanziamento, ad avere ad esempio i buoni pasto, auto aziendali o accedere a dei servizi che riguardano l’istruzione. Altra possibilità è quella di chiedere un prestito personale al proprio datore di lavoro. In questo caso una richiesta di questo tipo deve essere sempre motivata e il datore di lavoro può anche decidere di rifiutarla e quindi non accettare di pagare un finanziamento.

Se viene accettata invece i fondi dell'azienda vengono utilizzati per pagare il prestito, oppure il datore di lavoro può decidere di affidarsi a degli istituti di credito. C'è poi la possibilità della cessione del quinto, che sarebbe sostanzialmente utilizzata per prestiti personali che sono a tasso fisso. In questo caso il debito pubblico si deve detrarre direttamente o dallo stipendio, o dalla propria pensione, e viene rimborsato con una spesa che non è maggiore a un quinto dello stipendio che deve essere netto mensile.

La cessione del quinto può essere richiesta sia dai pensionati, che da dipendenti pubblici e privati, però i datori di lavoro per potersi affidare a questa tipologia di prestito devono avere in organico almeno 16 lavoratori dipendenti. Nel caso non si possa ottenere un prestito con nessuna delle voci precedenti, si può pensare di chiedere aiuto alle banche. In questo caso queste ultime effettuano tali pagamenti basandosi su garanzie che vengono offerte proprio dalla persona che chiede il prestito. Generalmente le banche si basano sul reddito o il patrimonio di chi chiede il prestito. Ma in ogni caso si può optare per la fideiussione e cioè stipulare un contratto con una terza persona che si mette a garanzia del debito.