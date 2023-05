Prima di andare a parlare con un professionista per richiedere un lavoro di tinteggiatura semplice dobbiamo sapere cosa vogliamo dipingere per essere preparati al colloquio perché dobbiamo chiederci, e sicuramente il professionista lo farà, se andranno dipinte solo i soffitti, le pareti standard oppure anche gli infissi, le superfici in cartongesso, termosifoni o gli infissi.

Quindi è bene valutare le varie possibilità perché per esempio volendo parlare delle pareti e dei soffitti c'è da sapere che prima di tinteggiare un muro intonacato bisogna essere sicuri che la parete sia asciutta in maniera completa perché solo in seguito il professionista potrà renderla impermeabile per poi aspettare un giorno e successivamente passare alla prima mano di pittura.

Inoltre dovrà assicurarsi che la tinteggiatura sia sempre asciutta perché altrimenti due strati di pittura potrebbero mischiarsi e creare un colore che non è bello da vedere. Ricordiamo anche che i muri già ricoperti con pittura antimuffa non dovranno avere una passata di primer perché nel caso in cui si decide di lasciare il numero dello stesso colore bisognerà solo passare una volta quest'ultimo.

Nel caso in cui invece ci fosse il desiderio di sfumare il colore della superficie rendendola più chiara bisognerà coprirla in vari step con tre diverse passate. Invece per quanto riguarda i soffitti, il procedimento per la loro tinteggiatura è quello delle pareti, fermo restando che in caso di tinteggiatura del bagno o della cucina è meglio utilizzare una pittura antimuffa la quale spesso è composto da lattice che serve per prevenire l'umidità.

Tinteggiatura di parete in cartongesso e carta da parati

Nel caso in cui fosse necessario tinteggiare le pareti in cartongesso anche loro avranno bisogno di un lavoro di preparazione che sarà abbastanza esteso perché anche in questo caso bisognerà applicare precedentemente un primer perché solo così si diminuirà la capacità di assorbimento della tinteggiatura.

Dopo due giorni da questa applicazione si può passare della pittura sulla parete in cartongesso: quindi possiamo vedere come si tratta di un lavoro molto impegnativo.

Per questo forse è meglio rivolgersi sempre a un professionista perché solo così saremo sicuri di non fare degli errori che andrebbero a farci spendere poi molti soldi in un secondo momento.

Vogliamo anche parlare della tinteggiatura per quanto riguarda la carta da parati dicendogli innanzitutto che non tutte le tipologie si prestano a questo lavoro in quanto la carta da parati spesso è plastificata: quindi non è adatta alla pittura.

Però per capire se è possibile tinteggiare la carta da parati non bisogna fare tanto sforzo perché basterà inumidirne almeno una parte nel senso che nel momento in cui dovessimo accorgere che le carta si stacca dal muro vuol dire che non sarà possibile tinteggiare.

Invece in caso contrario si potrà andare avanti tranquillamente, fermo restando che prima bisognerà pulire e sgrassare la superficie per renderla impermeabile, passando sempre del primer.

Quindi sono in seguito si potranno mettere due strati di tinteggiatura che dipenderanno dal colore che si vuole utilizzare tenendo presente però che non tutte le carte da parati in fibra di vetro sono adatte alla tinteggiatura.