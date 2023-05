Ceva si prepara ad accogliere “LaPrima – Colori e sapori di Primavera”

Sabato 20 e domenica 21 maggio Ceva sarà teatro della manifestazione “LaPrima – Colori e sapori di Primavera”, palcoscenico d'eccezione per la ricca offerta di prodotti locali e per far scoprire la natura e il territorio che ci circonda.

"Un'ottima vetrina per la nostra ricca offerta di prodotti locali e per far scoprire la natura e il territorio che ci circonda." - commenta l’Assessore alle Manifestazioni Isabella Avoledo - "Particolare attenzione è stata posta nel comparto food: Pro Loco e CFP delizieranno il pubblico con piatti tipicamente primaverili e strettamente legati alla nostra terra. Nella giornata di sabato, inoltre, si avrà il privilegio di poter ammirare Ceva dall’alto a bordo di una mongolfiera, esperienza aperta davvero a tutti grazie all’associazione Discesa Liberi, con una cesta apposita per accogliere persone con disabilità. La sera sarà all’insegna del divertimento, con il concerto della Band “The Ice Cream Rockshow”, e a seguire il DJ set. Il tutto accompagnato dall’ottimo menu che abbiamo preparato.

La giornata di Domenica includerà la Festa della Montagna, organizzata dal CAI di Ceva, con una parete da arrampicata su cui cimentarsi in sicurezza, percorso aereo tra gli alberi del Parco della Rotonda, noleggio e-bike con guida ciclo-escursionistica e tanto altro. Tra le tante iniziative relative al tema della cucina e dei prodotti che ci circondano, nel pomeriggio si terrà la presentazione del libro “Le Ricette di Debora”, da parte dell’autrice e giornalista Debora Sattamino. Ceva vi attende numerosi per accogliervi con una manifestazione frutto di grande impegno e fonte di orgoglio, con la speranza di superare ogni aspettativa".

“Domenica 21 maggio dalle 9 alle 19 si effettuerà la Mostra Mercato Regionale dove la Città sarà invasa da un centinaio di bancarelle divise in aree tematiche nelle Piazze e nelle Vie cittadine: fiori e vivaismo, erbe officinali, spezie, formaggi, insaccati, distillati e prodotti legati alla Primavera.” – spiega l’assessore al Commercio, Lorenzo Alliani – “Il Green, la Natura e l’Ecosostenibilità ancora una volta saranno la vetrina di Ceva e il punto forte su cui si basa la nostra Amministrazione. Saranno presenti importanti stand istituzionali. Il CFP, oltre a presentare la sua offerta scolastica, collaborerà per l’allestimento dell’Area Food in Piazza Gandolfi, la Scuola Forestale di Ormea offrirà uno spaccato della ricca ed incontaminata natura del territorio insieme al Baruffi di Ceva. L’Associazione Ceva nella Storia si occuperà delle visite guidate per far conoscere ed apprezzare i nostri gioielli del Centro Storico. Il Gruppo Micologico Cebano allestirà una importante Mostra micologica ed Erbe spontanee primaverili dove verrà offerta l’opportunità di conoscere la straordinaria ricchezza del “verde” del nostro territorio, in testimonianza di una Natura incontaminata. Il Preside Gabetti e le insegnanti della Scuola Elementare hanno risposto con entusiasmo alla proposta del Comune di organizzare la 2° edizione del Concorso de “La Frittata più buona” riservato agli alunni e alunne dal Secondo al Quinto anno delle Scuola Elementare di Ceva che si svolgerà alle ore 15 di domenica 21. I negozi Cebani oltre la normale apertura Domenicale mattutina potranno offrire la loro ricca varietà merceologica anche nel pomeriggio. Venite a Ceva, regaleremo un sorriso”.