Meditaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea, una decima edizione da record, arrivederci al 2024

Il maltempo di domenica non ha fermato l'afflusso di gente a 'Meditaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea', evento di punta dedicato all'enogastronomia 'eccellenza a Taggia, in provincia di Imperia, nella Liguria di ponente. La 10ᵃ edizione è stata premiata anche quest'anno da tante persone che hanno scelto di trascorrere qualche ora nel centro storico di uno dei "Borghi più belli d'Italia" e riconosciuto per essere uno dei luoghi più suggestivi di tutta la regione.

La due giorni all'insegna delle produzioni locali legate ai comuni ha visto la presenza di chef Simone Rugiati, celebre per i suoi famosi piatti, i libri, e per essere stato protagonista in diversi programmi televisivi. La formula ormai consolidata ruota intorno alla lunga via del commercio tra palazzi e portici d'epoca dove si possono incontrare tanti produttori con alcune delle più rinomate eccellenze del territorio. Olio extravergine d'oliva, le olive taggiasche e il Moscatello di Taggia, il famoso vino del Papa, sono i grandi protagonisti della manifestazione. La loro diffusione nelle cucine dei ristoranti di tutto il mondo contribuisce a rendere famosa Taggia.

Grande spazio anche per gli stand promozionali di tutti i comuni delle Valli Argentina e Armea: Badalucco, Bajardo, Carpasio, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio e Triora. A questi si aggiungono anche i comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorio. Senza dimenticare anche le associazioni: CIA, CNA, Coldiretti, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Legacoop. Meditaggiasca accontenta proprio tutti i gusti regalando un viaggio alla scoperta del territorio attraverso la cucina e i tanti prodotti tradizionali delle aziende di questa terra.

A questo si aggiunge la cucina con due giorni nel segno degli showcooking organizzati presso la tecnostruttura vicina agli spazi di vendita. A tenere il filo dei vari eventi lo showman e presentatore Gianni Rossi. Tra le novità di quest'anno molto graditi anche i laboratori per i bambini curati da Crea Mart che hanno intrattenuto i più piccoli durante le due giornate della manifestazione, avvicinandoli ai prodotti locali d’eccellenza.

Un successo nato da un lavoro lungo diversi mesi che vede coinvolti fianco a fianco il Comune di Taggia e l'azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Oltre a loro anche tanti partner che partecipano al coordinamento dell'evento: Matteo Calabrese di Eventi&Momenti, la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera, le associazioni Oro di Taggia e Produttori Moscatello di Taggia, ANCI, Regione Liguria, l’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi. Archiviata questa edizione con la soddisfazione dei produttori locali, dagli organizzatori arriva un arrivederci al 2024 quando Meditaggiasca tornerà per l'undicesima edizione.