Mauro De Andreis, infermiere 55enne, è il nuovo sindaco di Alto

E' Mauro De Andreis, infermiere presso l’ospedale di Albenga, 55 anni a luglio, il nuovo sindaco di Alto. Un rinnovamento dopo le tre tornate consecutive da sindaco di Renato Sicca.

Per De Andreis si tratta di un ritorno. Sedette, infatti, come consigliere ad Alto, proprio nel primo mandato di Sicca. Ha vinto con il 62% delle preferenze, pari a 62 voti.

Contro di lui era in corsa per la carica Emanuela Sabidussi, giornalista per il giornale “L’Italia che Cambia", di 35 anni. Per lei ha votato il 38% degli aventi diritto.

La lista “Sempre più ‘In Alto’” guidata da De Andreis è composta da Angelo Bico (già indicato come vice sindaco) e Maria Teresa Sicca (già indicata come assessore).