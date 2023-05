Murello riconferma il sindaco uscente Fabrizio Milla, veterinario dell'Asl CN1

Per la terza volta, Murello conferma sindaco Fabrizio Milla, veterinario ufficiale nell’Aslcn1 presso la sede di Savigliano. Milla ha ottenuto il 73,6% delle preferenze, sconfiggendo ancora una volta Giuseppe Paschetta, imprenditore agricolo che ha ottenuto il 26%. Due voti, pari allo 0,38%, per il candidato di Forza Nuova Apa Paolo Daniele.

Così il sindaco Mllia prima delle elezioni: "L’esistenza è fatta di azioni e di relazioni e fare il sindaco, soprattutto in piccoli paesi, è senz’altro una grande scuola e banco di prova. Detto così è come se volessi farlo per me stesso ma è esattamente il contrario, ho letto recentemente una frase che cade proprio a proposito: 'il modo intelligente di essere egoisti è lavorare per il benessere degli altri', se i termini sono questi allora sì, agisco per egoismo. Per quanto mi riguarda nel fare il sindaco prevale l’aspetto umano a quello tecnico e allo stesso tempo il fare piuttosto che l’apparire. Se ci aggiungo un carattere timido e riservato queste magari non sono grandi doti per un sindaco, ma è il mio modo di farlo.”

Evidentemente, essendo stato eletto per la terza volta, a Murello la sua riservatezza piace.