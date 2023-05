Gian Piero Dalmasso riconfermato sindaco di Vernante: "Ha vinto il pensare positivo"

Gian Piero Dalmasso è stato riconfermato alla guida di Vernante, il paese della valle Vermenagna famoso per i murales di Pinocchio. Le urne hanno decretato che sarà sindaco per altri cinque anni.

Classe 1964, Dalmasso è responsabile di linea per RFI. Ha vinto con 422 voti e il 58,4% di preferenze.

"Hanno vinto la freschezza e il pensare positivo. Cercheremo di attuare quello che abbiamo messo in programma e che sarà nelle nostre facoltà portare avanti", le prime parole del riconfermato primo cittadino.

Nella sua squadra Milena Caraglio, impiegata contabile, classe 1967; Ezio Bertaina, dipendente della Provincia, anche lui nato nel 1967; Daniele Dalmasso, impiegato e accompagnatore naturalistico, che a giugno compirà 50 anni; Enrico Dalmasso, tecnico di E-distribuzione, del 1993; Salvatore Marco Contarino, di professione guardiaparco, nato nel 1978; Lorenza Giordano, impiegata del 1996 e Alex Vallauri, anche lui impiegato, nato nel 1998.

Niente da fare per l'architetto Agostino Carletto, classe 1954, residente a Roccavione, che si era candidato per poter dare un'alternativa al paese. Per lui 301 voti e il 41,63% di preferenze.