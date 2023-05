Elezioni, Villanova Mondovì ha scelto Roberto Murizasco: eletto primo cittadino [VIDEO]

Dopo diversi anni lontano dalle scene politiche Roberto Murizasco è stato eletto primo cittadino di Villanova Mondovì.

La sua lista "Villanuova" ha vinto in tutte le sei sezioni elettorali, avendo la meglio su quella dello sfidante Michele Pianetta, vicesindaco uscente dell'amministrazione Turco, appoggiato dalla squadra di "Per Villanova". Per Murizasco 1.626 voti e il 53,66% di preferenze. Lo sfidante Pianetta si è fermato a 1.404 voti e il 46,34% di preferenze.

Sessant'anni, agente assicurativo, padre di due figlie, Murizasco ha alle spalle incarichi da assessore e vicesindaco nelle amministrazioni Tomatis e Boasso.

Ha raccolto il favore dei villanovesi al termine di una campagna elettorale sentita, che ha fatto segnare un aumento significativo nell'affluenza alle urne rispetto all'ultima tornata elettorale: 63,77% contro il 50,25%.

[I festeggiamenti in corso Marconi al punto di ascolto della lista Villanuova]