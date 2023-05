Gian Pietro Gasco eletto sindaco di Vicoforte con il 51,46% di preferenze

Una sfida a tre quella nel comune di Vicoforte che, dopo il commissariamento, torna ad avere un sindaco: Gian Pietro Gasco.

I vicesi gli hanno dato la fiducia con 932 voti e il 51,46% di preferenze, eleggendolo sindaco per i prossimi cinque anni.

“Un buon risultato. Sono contento della vittoria. Ora dobbiamo pensare a lavorare in quanto la situazione è molto complessa”, è stato il suo primo commento a caldo.

Un ritorno per Gasco, 67 anni, ex bancario ora in pensione, che è stato primo cittadino dal 2004 al 2009 e poi nel mandato successivo dal 2009 al 2014.

Non ce l'hanno fatta gli sfidanti Umberto Bonelli con "Cambi...Amo Vicoforte con un progetto in comune" (617 voti - 34,07%), e Corrado Ganzinelli e la sua "Vico Futura" (262 voti - 14,47%).

A Vicoforte ha votato il 68,83% dei 2.711 aventi diritto, contro il 77,49% della precedente tornata.