Combattere i tumori con l'immunoterapia: a Cuneo la terza edizione del convegno

“L’immunoterapia nei tumori ematologici” è il tema del convegno organizzato dalla Struttura di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, che si terrà a Cuneo, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, dal 18 (con inizio dei lavori alle 14) al 20 maggio.



“L’immunoterapia - spiega Massimo Massaia, direttore dell’Ematologia cuneese - è ormai diventata il quarto pilastro della terapia dei tumori dopo la chemioterapia, la chirurgia e la radioterapia e sta ottenendo risultati molto promettenti, anche dove le altre terapie hanno fallito. Questi successi sono resi possibili dalle conoscenze sempre più approfondite dei meccanismi con cui il sistema immunitario riconosce ed elimina le cellule tumorali e dagli enormi progressi compiuti dall’ingegneria genetica e dalle biotecnologie che hanno consentito di generare anticorpi di seconda e terza generazione, anticorpi coniugati a endotossine per arrivare a cellule dotate di recettori chimerici (CAR-T) ed ai vaccini anti-tumorali”.



Questi temi saranno oggetto di relazioni e confronti tra i massimi esperti del settore, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il sabato 20 maggio parteciperà anche Franco Locatelli, volto divenuto noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di coordinatore del comitato tecnico scientifico per la gestione della pandemia da Covid-19.



La Cuneo City Immunotherapy Conference (CCITC), giunta alla terza edizione, è un momento di confronto particolarmente esaustivo sui progressi clinici che l’immunoterapia ha compiuto nei tumori del sangue, anche presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, e su come l’esperienza del trapianto di midollo continui ad essere utile per sviluppare terapie cellullari sempre più efficaci, potenzialmente meno tossiche ed applicabili ad un maggior numero di pazienti.