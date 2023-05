A Mondovì, Alba e Cuneo torna il salone del volontariato: attesi più di 1500 studenti

Dopo il successo riscontrato nel corso della prima edizione ritorna il Salone del volontariato a Mondovì il 20 Maggio, ad Alba il 24 Maggio e a Cuneo il 26 maggio.

Un evento che mette insieme il mondo giovanile e quello del volontariato cittadino: gli studenti vanno alla scoperta del volontariato e gli ETS cercano di appassionare le nuove generazioni ai temi a loro cari e per cui si adoperano quotidianamente.

Il salone ha un duplice obiettivo: per i ragazzi è l’occasione per conoscere le associazioni che operano sul territorio mentre per le associazioni è un’opportunità per capire di che cosa hanno bisogno i giovani e che cosa potrebbe appassionarli al volontariato.

Nel corso delle giornate ci saranno momenti di confronto e dibattiti riguardanti il tema dell’ambiente e la prevenzione degli incidenti stradali.

Hanno aderito all’evento un centinaio di ETS e si aspetta la visita di oltre 1500 studenti.

Ha dichiarato Giosuè Annibale - Presidente della consulta provinciale studentesca “Mettersi a disposizione degli altri in generale sia un comportamento da persone mature e responsabili. Personalmente credo che il volontariato sia una grande possibilità per tutti per potersi mettere in gioco: essere spinti da motivazioni che hanno un semplice ritorno emotivo e non economico fa davvero tanto onore a tantissimi ragazzi/e che sono sempre più coinvolti in queste iniziative.

Essendo noi giovani i protagonisti del futuro del nostro paese, la diffusione del senso civico è qualcosa di essenziale che deve fare parte del programma di Enti come la consulta provinciale degli studenti.”

L’evento sarà promosso e documentato sulle pagine social Facebook e Instagram del CSV Cuneo e della consulta provinciale studentesca con l’hashtag #salonedelvolontariato.