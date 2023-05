Gli studenti del liceo classico Bodoni di Saluzzo contro la settimana corta: "Troppa pressione didattica"

Egregio direttore,

siamo i rappresentanti delle classi del Liceo Classico G.B. Bodoni di Saluzzo. La disturbiamo su un argomento che da un po’ di tempo è diventato oggetto di riflessioni e approfondimenti: l’adozione della settimana corta a scuola.

Questo tema è particolarmente caldo tra i docenti, gli studenti e le famiglie, perché scatena posizioni contrastanti e per noi del Classico vi sono molti inconvenienti sfavorevoli.

Logicamente l’orario quotidiano si allungherebbe con più ore, aggiungendo i rientri pomeridiani.

Giorni dunque più pesanti per professori e studenti, e a risentirne sarebbe il nostro benessere psicofisico.

Il sabato mattina, pur non andando a scuola, sarebbe comunque dedicato allo studio.

Possono reggere i ragazzi a una pressione didattica non indifferente? La loro capacità di assimilazione e apprendimento per esempio, potrebbe risentirne se dopo un’ora di matematica, due di latino, una di filosofia, due di ginnastica, se ne vedono arrivare anche una di inglese e una di greco? E i compiti a casa? E il tempo da dedicare alle attività facoltative proposte dalla scuola nel pomeriggio (che inizierebbero più tardi), gli impegni personali come sport, musica, danza, recitazione, canto? Anche questa è una “vexata quaestio”. Un orario del genere costringerebbe i ragazzi o a serate leopardiane di “studio matto e disperatissimo” o ad abbandonare le proprie passioni. Dunque ridurre i giorni di permanenza tra i banchi può limitare l'affezione all'istituzione scolastica, e di conseguenza la fiducia, che si nutre anche di continuità.

Non per ultimi risulterebbero penalizzati gli studenti pendolari che abitano fuori Saluzzo che rincaserebbero a pomeriggio inoltrato. E non sarebbe corretto anche per i neoiscritti che dopo un intenso orientamento sulla scelta scolastica da frequentare si troverebbero inaspettatamente un orario diverso da quello presentato.

A quanto pare i contro per un cambio orario sono incontrovertibili ma, al di là delle singole opinioni e congetture, l’adozione della settimana corta rientra nel regime dell’autonomia scolastica. Pertanto è l’istituto a decidere in merito. La nostra speranza è che venga tenuta in conto la possibilità di svolgere le singole discipline adeguandole alle esigenze degli alunni e ai loro ritmi educativi per una didattica all’altezza dell’eccellente Liceo G.B. Bodoni di Saluzzo.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti.

I rappresentanti del Liceo Classico