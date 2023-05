ANDUMA – Paola Luci

L’azienda di Paola Luci, che con il suo ingresso in società determina la prima quota rosa del nuovo assetto societario del Cuneo Volley, nasce e cresce sul principio della valorizzazione dell’individualità a favore di un lavoro di gruppo d’eccellenza basato sulla comunione di idee vincenti.

La lealtà, l’impegno ed il valore della parola data sono indubbiamente le caratteristiche che più contraddistinguono questa imprenditrice, che ha saputo creare nel nostro territorio una realtà per il suo settore unica nel suo genere. Parte dunque da una forte affinità di valori la sua intenzione di far parte della società del Cuneo Volley con lo scopo di partecipare e collaborare allo sviluppo e alla crescita di Anduma.

InMente, agenzia grafica e web agency, è dunque la realtà imprenditoriale che aiuterà a sponsorizzare e sviluppare la comunicazione del nuovo ambizioso progetto della società sportiva, a partire dalla costruzione del nuovo sito della società pallavolistica, ufficialmente on line dal 15 maggio 2023. (https://cuneovolley.it/)



Prima quota rosa per la società del Cuneo Volley, indubbiamente un grande onore sinonimo di una grande donna. Chi è Paola Luci e come arriva fino a qui?

Direi una donna determinata, semplicemente. Amo quello che faccio e cerco di farlo da sempre nel miglior modo possibile, con pazienza, grande ascolto e tanto impegno, avvalendomi della tenacia che da sempre mi contraddistingue nel mio approccio al lavoro. Prima di fare qualcosa devo essere certa di saperlo fare, e se non sono preparata per quello che faccio nemmeno mi espongo. Ho sempre visto i problemi come delle opportunità, sia nella vita privata che nel lavoro, e credo sia questa la caratteristica principale che mi porta ad oggi a capo della mia azienda fatta di professionisti che la pensano esattamente come me, un team davvero unico. Credo che nulla sarebbe stato poi senza il mio compagno, Fabio Brinati, mio partner di vita e di lavoro con cui condivido la sede aziendale ad oggi, sede in cui due realtà differenti come InMente e Dinamitek ( azienda che commercializza materiali e utensili per l’industria: https://www.dinamitek.com/it/ ) hanno trovato il modo non solo di coesistere, ma anche di collaborare, essendo InMente lo studio che segue e sviluppa il commercio on line di questa azienda, vero punto di svolta per la sua crescita.

L’idea di creare InMente era radicata in me fin dalle superiori, quando nel 2005 ho avuto l’opportunità di aprirlo dopo più di 10 anni di “gavetta” nel settore della comunicazione, ho realizzato un sogno. Ma mi piace guardare sempre avanti quindi nel 2015 ho stretto una collaborazione con la scuola Digital Coach Social Advertising di Milano da allora ho iniziato il mio percorso di consulenza alle aziende che si vogliono avvicinare al vasto mondo del web e dei social e questo mi ha dato la possibilità di sviluppare lo studio verso il settore del digitale.

L’aspetto commerciale non è decisamente il mio per carattere, sono indubbiamente una persona riservata e che non ama apparire, arrivo ai miei clienti tramite il passaparola ed è il loro livello di soddisfazione a renderlo possibile, motivo per cui è così importante per me essere per loro un vero e proprio braccio destro.





Quando e come nasce la sua azienda? E in che modo si differenzia nel suo settore?

InMente nasce nel 2005 insieme alla mia prima socia, Erica Marabotto, in forma decisamente più ridotta rispetto a ciò che è ad oggi. Inizialmente ci siamo specializzate nello sviluppo dei packaging, settore ancora poco considerato ai tempi nel cuneese e per cui era difficile trovare aziende pronte a soddisfare le esigenze di un territorio in cui la produzione agroalimentare fa da padrone. Siamo dunque partite con lo scopo di creare sinergia con le aziende di quel settore e soprattutto con l’obiettivo di diventare per loro un punto di riferimento ed una sicurezza, oltre che la miglior agenzia grafica con cui presentare e commercializzare i loro prodotti.

Credo da sempre che la formazione costante sia l’unico modo per stare al passo con i tempi e per garantire un servizio d’eccellenza ai nostri clienti ed è stata indubbiamente questa consapevolezza a portare il mio studio nel tempo a crescere fino a diventare ciò che è oggi, cioè una realtà fatta di otto collaboratori, ognuno specializzato ed ampiamente formato in un aspetto specifico del nostro settore, dove la collaborazione ed il confronto tra le parti sono i capisaldi di ogni progetto sviluppato per i nostri clienti.

Quello della grafica e della comunicazione è un mondo in continua evoluzione, negli anni ci siamo trovati a dover soddisfare esigenze che nel 2005 non potevamo nemmeno immaginare, il sopravvento dei social e del mondo del web in ambito commerciale è stata una vera e propria sfida per noi, come per chiunque faccia parte del nostro settore. Ad oggi forniamo ogni tipo di servizio possibile a riguardo, progettiamo, sviluppiamo e realizziamo le idee dei nostri clienti trasformandole in realtà. Brand Identity, Layout, Packaging, Web Design, sviluppo App e strategie di Social Marketing sono i servizi che possiamo offrire, con la particolarità di poter sviluppare il tutto internamente e senza doverci affidare a collaborazioni esterne che andrebbero a minare la qualità che assicuriamo per ogni progetto. La possibilità di confronto tra i nostri collaboratori, tutti quanti interni all’azienda, permette poi di creare progetti unici grazie alla loro quotidiana collaborazione ed al confronto costante con cui ci si è abituati a lavorare. Essendo poi io l’unica referente sia per loro che per le aziende, un prodotto coordinato in tutti i suoi aspetti e canali, oltre ad avere sempre un unico punto di riferimento su cui fare affidamento.

(sito InMente: https://www.in-mente.it/home/ )





Come si svilupperà in futuro la vostra realtà aziendale?

Siamo ampiamente soddisfatti di ciò che già ad oggi siamo stati in grado di creare, la nostra azienda è esattamente ciò che volevamo che fosse, ed il nostro unico interesse adesso è acquisire nuove quote di mercato. I fratelli di Fabio, Valentina ed Alessandro Brinati, collaborano con noi da sempre seguendo sia Dinamitek che InMente, permettendoci dunque di sostenere che la nostra sia un’azienda a conduzione familiare.

Il futuro aziendale rimane ad oggi un grande punto interrogativo, cosa ci piacerebbe fare è indubbiamente diverso da ciò che potrebbe realmente essere. Il mio è un settore in continua evoluzione e cambiamento, ed è davvero difficile immaginarsi cosa potrà succedere in un futuro prossimo vista la velocità con cui web e social cambiano costantemente, motivo per cui, non avendo noi figli, il nostro unico obiettivo è mantenere stabilità e professionalità in ogni servizio che forniamo o decideremo di aggiungere al pacchetto, fino a quando la nostra azienda avrà vita.





Un mondo nuovo quello dello sport dunque. Cosa l’ha spinta a fare parte di questa società?

Abbiamo visto un grosso potenziale di collaborazione per lo studio InMente, e in Gabriele Costamagna e Davide Bima degli ottimi soci e collaboratori. Ci è sembrato giusto contribuire al progetto del Cuneo Volley corrispondendo la fiducia riposta in noi dalla società sportiva nello sceglierci come loro agenzia di comunicazione. Quella di Fiöi è poi un’iniziativa che da realmente valore al territorio in maniera assolutamente più che concreta tramite progetti fattibili e realizzabili, aspetto che più mi appassiona lavorando io con la stessa prospettiva ed impegno.

Questa nuova società sarà un ambiente di scambio e di crescita importante, soprattutto per una come me che non è così aperta verso nuove conoscenze, una bella sfida dunque ed una buona zona di scomfort in cui crescere e migliorare innanzi tutto me stessa, con degli imprenditori però che come me vedono l’importanza ed il valore di questo progetto non solo a livello regionale, ma anche nazionale. Quella del Cuneo Volley e di Fiöi è una vera e propria scommessa per le nuove generazioni, che potranno accedere ad una realtà davvero innovativa, ed è per me un onore poter affiancare la società nel dare vita a questo progetto collaborando nel mio piccolo a costruire ciò che il presidente Costamagna ha pensato. Sono certa poi miglioreremo molto anche noi a livello aziendale nei prossimi anni partecipando ad un progetto così unico e diverso rispetto al nostro solito mondo.