Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo, ottimo bronzo nel Campionato Regionale di società Ragazzi e Ragazze

Domenica 14 giugno a Bra si è disputato il Campionato Regionale di società Ragazzi e Ragazze, manifestazione organizzata dall’Atletica Avis Bra Gas sul campo “Madonna dei Fiori”, a cui hanno preso parte quasi 800 ragazzi provenienti da tutto il Piemonte con 50 formazioni.

Grandissima prova di squadra dell’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo che è riuscita a salire sul terzo gradino del podio con 94 punti nella classifica dei ragazzi, mentre in quelle ragazze si è dovuta accontentare della nona piazza.

Per i tecnici Pietro Rossi, Martina Pesce e Michele Aimo vi è la soddisfazione di essere riusciti a portare una squadra giovanile sul podio di un campionato di società per la prima volta nella trentennale storia dell’Atletica Mondovì preparando una squadra competitiva che ha lottato ad armi pari con le grandi “corazzate” torinesi.

La vittoria è andata alla Vittorio Alfieri Asti con 100 punti seguita dalla Safatletica con 96.

Le ottime prestazioni dei singoli hanno contribuito al risultato complessivo. I secondi posti di Francesco Simbula sui 60 ostacoli con 9”91 e del “marciatore” Gabriele Simone sui 2 km in 12’22”22 (personale), il terzo della 4x100 (Bongiovanni, Marino, Prato, Simbula) in 54”45, il quarto di Lorenzo Marino a 1,43 mt nel salto in alto (sfortunato a sfiorare l’asticella 3 volte a 1,46 mt) hanno portato punti pesanti nella classifica generale che poi è stata completata con i bei piazzamenti di Luca Fulcheri 9° nel peso con 9,84 mt (Gael Cortese 8,72 mt) e di Luca Avico nel vortex (37,05 mt) e dal 12° di Simone Bongiovanni sui 1000 metri con il nuovo personale a 3’18”68.

Tra le ragazze le migliori cose si sono viste dalla staffetta veloce 4x100 composta da Cecilia Balbo, Noemi Bertone, Beatrice Borra e Sole Sigaudo che hanno chiuso con il crono di 55”46 al terzo posto, di Lucrezia Garelli miglioratasi nel getto del peso a 8,57 mt che gli è valsa la sesta piazza, di Cecilia Balbo 7ª nel lungo con 3,86 mt, e da Noemi Bertone scesa a 9”26 sui 60 metri (9° posto).

Risultati Ragazzi

Alto: Provera Matteo 1,10 mt

60 hs: Prato Carboneri Danilo 12”30

Vortex: Bagnis Mattia 23,09 mt

Lungo: Trosso Tommaso 3,64 mt, Mangiapane Efrem 3,37 mt

60 mt: Sacco Andrea 9”00

1000 mt: Restagno Marco 3’28”29

Risultati Ragazze

Peso: Mauro Erika 5,80 mt

1000: Ranieri Ludovica 3’41”28, Odella Irene 3’45”87

60 hs: Sigaudo Sole 11”72, Gagino Emma 12”19

Lungo: Borra Beatrice3,26 mt

Marcia: Breaban Federica 14’37”96

Vortex: Galli Sofia 24,33 mt

Alto: Sottimano Carolina 1,20 mt, Nzunzu Anais 1,00 mt