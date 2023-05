Corsa in montagna, Campionati Italiani giovanili: Matteo Bagnus d'oro a Cortenova

Quattro medaglie (un oro, un argento e due bronzi) per il Piemonte ai Campionati Italiani giovanili di Corsa in Montagna svoltisi a Cortenova, dove sono stati assegnati i tricolori per le categorie u16 e u18, cui si aggiungono i successi di Anita Pelissero e Valentino Zanoli nelle prove di contorno per la categoria ragazzi. Eccezion fatta che per la categoria cadetti, in tutte le altre una società piemontese sale sul podio nella classifica di società.

Oltre alle medaglie, tanti i piemontesi che ottengono ottimi piazzamenti: su tutti la categoria allievi dove ci sono ben quattro piemontesi dal terzo al settimo posto. Tre piemontesi (Gastaldi, Romano, Abbatecola) che, alla luce dei risultati ottenuti, mettono buone basi per la convocazione in maglia azzurra in vista dell'International U18 World Mountain Cup di Annecy del 28 maggio. Insomma, i segnali che il movimento della corsa in montagna piemontese sia in ottima salute ci sono davvero tutti.

Titolo italiano cadetti per Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita), classe 2008. Il cuneese sale per la prima volta sul podio tricolore, e lo fa al termine di una prova che l’ha visto tagliare il traguardo in solitaria con 9 secondi di margine sul secondo classificato. 15:47 il tempo in cui Bagnus ha coperto i 3,5km del percorso. Nella stessa categoria numerosi i piemontesi classificatisi tra i primi 20. Ottavo Tommaso Bonino (Bugella Sport), 10mo Gabriele Gattino (Sisport), 12mo Matteo Rollone (GSD Genzianella), 16mo Leonardo Zanoli (ASD Caddese), 19mo Lorenzo Mossetti (Atl. I Due Soli).

Nella prova cadette, terzo posto e medaglia di bronzo per Giulia Bertolo (GS Pomaretto 80), alle sue spalle Matilde Bellosta (ASD Circuito Running), quarta classificata.Ottima prova per le due piemontesi, distaccate tra loro al traguardo di 9 secondi, entrambe al primo anno di categoria (classe 2009).Tra le prime 20 in classifica troviamo anche: Crystal Medina (Atl. I Due Soli) 10ma, Carlotta Grassi (Atl. I Due Soli) 15ma, Iris Galetto (GS Pomaretto 80) 18ma, Chathuek Savoldelli (Atl. Ossolana Vigezzo) 20ma.

Alice Gastaldi (Atl. Roata Chiusani) brilla nella prova allieve conquistando un secondo posto che le consente di porre buone basi per la convocazione con la nazionale giovanile in vista dell'impegno di Annecy (Francia). La piemontese, al primo anno di categoria (classe 2007) chiude a 21 secondi dalla vincitrice ma con 11 secondi di margine sulla terza classificata. Buona prova anche di Ester Mattio (Pod. Valle Varaita), anche lei classe 2007, quinta classificata, seguita da Alessia Pozzi (GSD Genzianella), sesta, 10ma Silvia Signini (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari). Tra le prime 20 anche Francesca Girardi e Matilde Grangetto (Atl. Pinerolo), rispettivamente 13ma e 16ma, Giulia Gattino (Sisport) 17ma.

Tra gli allievi sale sul podio Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani) che conquista un ottimo terzo posto. Molto corta la classifica in vetta: 4 i secondi che separano Romano dall’argento, 3 secondi il suo distacco dal quarto classificato, Simone Abbatecola (Sport Project VCO), a sua volta autore di una buona prova, al primo anno di categoria. Anche in questo caso per i due piemontesi buone possibilità di vestire l’azzurro ad Annecy.Quinto posto, anche se con maggior distacco, per Pietro Ruga (Sport Project VCO), a 28 secondi dal compagno di club; sesto Stefano Perardi (Battaglio CUS Torino), settimo Stefano Bagnus (Pod. Valle Varaita). Ancora tra i primi 20 Daniele Mattio (Pod. Valle Varaita) 15mo, Marco Santini (Atl.Alessandria) 16mo.

Come accennato, il Piemonte sorride anche nelle prove di contorno della categoria RAGAZZI. Valentino Zanoli (ASD Caddese) fa sua la prova maschile, con due secondi di margine sul secondo classificato, Nicola Spano (CS Cortenova). Nono Martino Giolitti (Pod. Valle Varaita), 20mo Christian Schembri (Atl. Susa Adriano Aschieris).

Al femminile Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris) vince con otto secondi di margine su Caterina Vavassori (GP Valchiavenna). Da segnalare anche l’11mo posto di Maddalena Gallesio (Pod. Valle Varaita), il 15mo di Chiara Montanari (Atl. Susa Adriano Aschieris), il 16mo Sara Miti (GSD Genzianella), il 17mo di Sofia Tallone (Pod. Valle Varaita), il 18mo di Irma Marzolino (Atl. Susa Adriano Aschieris).

CLASSIFICA DI SOCIETA’. La manifestazione di Cortenova era valida anche come Campionato Italiano di Società per le categorie u16 e u18 e anche in questo caso per il Piemonte non mancano le soddisfazioni. Nella categoria allieve, secondo posto per l’Atl. Pinerolo, seguita dal GSD Genzianella, quinto classificato, ottava l’Atl. Roata Chiusani.Negli allievi medaglia di bronzo per Sport Project VCO, grazie al quarto posto di Abbatecola e al quinto di Ruga, a 4 punti dai secondi classificati (SA Valchiese) e a pari punteggio con i lombardi del Team Pasturo (che schieravano quattro atleti contro i due del club piemontese). Sesto posto per la Pod. Valle Varaita, 12ma l’Atl. Roata Chiusani con il solo Romano in gara. Terzo posto per il GS Pomaretto 80 nella categoria cadette, guidato dalla Bertolo; sesta l’Atl. I Due Soli, 11ma l’ASD Circuito Running con la sola Bellosta quarta classificata nella prova individuale.La categoria cadetti è invece l’unica in cui un club piemontese non sale sul podio. Miglior classificata è la Pod. Valle Varaita, settima, seguita dalla Bugella Sport che, con il solo Bonino, chiude 11ma.