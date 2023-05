Volley: il VBC Mondovì/Villanova è campione territoriale U13

Nel Campionato U.13 6 contro 6 il VBC Mondovì/Villanova allenato da Matteo Ciccone e Maurizio Macagno conquista un brillantissimo risultato: infatti, piegando i cugini del Villanova/VBC Mondovì per 3-0 (25-11,25-20,25-12) nel posticipo di giovedì sera, i monregalesi si laureano matematicamente il Titolo di Campione Territoriale di Categoria con due turni di anticipo.

Sabato poi VBC Mondovì/Villanova si ripete e supera il Cuneo secondo per 3-1 (25-19,22-25,25-22,25-19). In questo Campionato 6 contro 6 i monregalesi hanno dominato alla grande, vincendo 9 gare su 9 e lasciando solo un punto nella trasferta infrasettimanale ad Asti, affrontata oltretutto in formazione incompleta. Così in classifica generale, ad una giornata dalla fine, il Villanova/VBC Mondovì ha 26 punti, il Cuneo e l’ Alba sono secondi con 16, il Savigliano quarto con 15, l’ Asti quinto con 8 ed il Villanova/VBC Mondovì sesto con zero.

Domenica ultimo impegno di Campionato per i monregalesi, che saranno di scena alle 14.30 sul campo del Savigliano quarto. VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Cuniberti Ludovico (K), Cuniberti Matteo, Piazzo Lorenzo, Garello Davide, Bonello Andrea, De Sanctis Matteo, Diazali Bedraddin, Imberti Filippo, Comino William, Albesano Lorenzo, Mazzucchi Matteo, GarelliLeonardo. ALL: Matteo Ciccone e Maurizio Maccagno.