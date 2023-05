Cuneo: al CDT la presentazione del nuovo libro di Fabio Milazzo

Venerdì 19 maggio, ore 18:00, presso Sala CDT, Largo Barale, 1 – Cuneo, verrà presentato il libro La devianza in Italia dall’Unità al fascismo. Discorsi e rappresentazioni (Biblion 2022), curato da Fabio Milazzo, ricercatore presso l’Istituto Storico della Resistenza e per la Società Contemporanea di Cuneo e responsabile del Centro Studi per la Storia della Devianza, del Crimine e della Marginalità, e da Marco Bernardi, ricercatore presso l’Istituto Storico della Resistenza e per la Società Contemporanea di Cuneo e coordinatore scientifico del Centro Studi per la Storia della Devianza, del Crimine e della Marginalità.



Il libro, edito dalla casa editrice Biblion, nella collana «Storia, politica e società», raccoglie gli studi del progetto di ricerca «La devianza in Italia dall’Unità al fascismo» realizzato dai ricercatori del Cesdem promosso dall’Istituto Storico della Resistenza e per la Società Contemporanea di Cuneo .



Dopo i saluti del direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e per la Società Contemporanea di Cuneo, prof. Gigi Garelli, interverranno i curatori del libro e la dott.ssa Alessandra Demichelis, dell’Istituto Storico della Resistenza per la Società Contemporanea di Cuneo, membro del gruppo di ricerca e autrice di uno degli studi presenti nel libro.