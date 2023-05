Vittorio Sgarbi, sottosegretario al Ministero della Cultura, in visita a sorpresa ieri a Savigliano

Il sottosegretario al Ministero della Cultura, e noto critico d’arte, Vittorio Sgarbi ieri ha fatto un tour a sorpresa tra Savigliano, Saluzzo ed Elva per ammirare il ciclo di affreschi del pittore Hans Clemer, nella chiesa parrocchiale del paese dell’alta valle Maira.



Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 14 maggio, a Savigliano il professore ha visitato l’abbazia di San Pietro e la chiesa di San Filippo.



In San Pietro ha ammirato la raffinatezza del polittico, dipinto nel 1510, dal pittore rinascimentale Gandolfino da Roreto.



Da esperto d’arte non ha invece apprezzato il nuovo altare, l’ambone e la sede del celebrante installati nell’abbazia, nell’ottobre del 2020, in marmo bianco dalle linee del tutto moderne, che poco hanno a che fare nell’antica chiesa fondata nell'anno 585 sulle rovine di un tempio romano dedicato alla Dea Diana.



“Le nuove funzioni di culto nelle chiese – ha detto Sgarbi - vengono spesso sfruttate in modo brutale come qui a Savigliano, in questa antica abbazia. Su un pavimento di primo novecento, semplice e povero, si sono montate delle «macchine teatrali» del tutto disarmoniche e asimmetriche, senza capirne la necessità. Bastava inserire – conclude il critico d’arte - una piccola «ara» al centro dell’ambone e si sarebbe risolta la questione relativa all’altare”.



Il professor Sgarbi si è poi recato a Saluzzo per visitare la Mostra Nazionale dell’Antiquariato e la Cattedrale della città.