Colle della Lombarda, apertura posticipata: al via importanti lavori di messa in sicurezza della strada

L’apertura del Colle della Lombarda in alta valle Stura è stata ritardata vista la necessità di lavori di messa in sicurezza delle pareti con il disgaggio delle rocce e la posa delle reti metalliche che si possono effettuare solo a strada chiusa.

Il cantiere è iniziato oggi 15 maggio. Compatibilmente con le condizioni del tempo e con le diverse fasi operative di cantiere, la Provincia provvederà poi ad aprire il colle al transito, mantenendo il senso unico alternato nelle aree di intervento. L’impresa appaltatrice è la ditta Ge.la.mo di Villar San Costanzo.

Insieme ai lavori di disgaggio saranno avviati anche quelli per la posa delle barriere di sicurezza stradale in acciaio corten, fornite nell’ambito del progetto transfrontaliero Alcotra dell’Unione Montana valle Stura. Gli interventi sono seguiti dal consigliere provinciale delegato per la Viabilità della zona di Cuneo.

L'intervento, per un importo di 300 mila euro, rientra tra quelli di massima urgenza a seguito dell'alluvione dell'ottobre del 2020, per i quali sono stati stanziati, in totale, 6 milioni. E' stato aggiudicato a circa 270 mila.

L'intervento prevede il consolidamento di due tratti di versanti rocciosi prospicienti la S.P. 255 del Colle della Lombarda nel Comune di Vinadio. Le lavorazioni previste sono le seguenti:

-riprofilatura di scarpate in terra per riduzione delle pendenze e disgaggio di pareti con elementi rocciosi instabili;

-rivestimento di pareti rocciose con reti metalliche zincate parasassi armate con funi e ancoraggi, previa eventuale riprofilatura o disgaggio delle superfici per la rimozione dei materiali incoerenti o pericolanti;

-posa di pannelli in fune per vincolare blocchi rocciosi instabili;

-spurgo attraversamenti esistenti