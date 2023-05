Ripristinato il vecchio attraversamento pedonale in corso Nizza alta, di fronte a via Paraloup

Dopo anni di richieste da parte del Comitato Cuneo Nuova e dei cittadini della zona, il Comune ha riprestinato il vecchio attraversamento pedonale in Corso Nizza alta, in corrispondenza di via Paraloup.

I residenti lo chiedevano da anni, in quanto la zona è molto trafficata e i due passaggi pedonali esistenti - quello davanti all'ospedale Sant'Antonio e quello di fronte a via Arnaud - sono a circa 200 metri di distanza tra loro.

La zona è stata spesso teatro di incidenti stradali e la richiesta va anche in direzione di una maggio sicurezza per chi si muove a piedi o in bici in quella zona della città, dove ci sono diverse attività commerciali.