A Manta la silata 'in maniero' celebra il fashion artigianale

Arte, bellezza e moda sono stati gli ingredienti della serata Rotary Saluzzo che ha visto al centro la sfilata di Bruna Couture e il valore artigianale celebrato in collaborazione con Confartigianato Cuneo.

Il tutto nella cornice di una dimora storica che ha dettato moda: il castello della Manta, bene del FAI.

Dal Medioevo ai nostri giorni, dalla moda internazionale di inizio Quattrocento ammirabile nei preziosi abiti delle nove Eroine del ciclo pittorico della sala baronale, come ha ricordato la property manager del Castello Silvia Cavallero, alle creazioni sartoriali di oggi di Bruna Besso Pianetto, in passerella nella sala delle Grottesche.

“L’artigianato è il carattere italiano con quel misto di coraggio e inclinazione per la bellezza - Daniela Minetti presidente Confartigianato Saluzzo -e le donne imprenditrici si distinguono per la capacità di andare oltre l’immaginazione e la fatica per realizzare l’impresa. Le aziende artigiane sono il presidio del made in Italy con un profilo di valore che va oltre il profitto. Sono attrici di integrazione sociale e costruttrici di futuro".

L’elogio dell’artigianato femminile nelle parole di Daniela Biolatto - Presidente Nazionale Movimento Donne Impresa che ha portato i numeri del fashion : 52 mila piccole aziende, 295 mila addetti e un fatturato di 37,2 miliardi. “Un mondo straordinario da esplorare che è sempre più moderno e sostenibile con l’uso di tessuti naturali ed ecologici, materie prime di qualità, progetto creativo, originalità e cura dei dettagli.Imprese che come quelle di Bruna Besso sono i nostri “alfieri” in tutto il mondo, punta di diamante di quel made in Italy che ci invidiano".

Il defilé firmato Bruna Couture dello show room di via Seminario a Saluzzo, ha visto otto modelle protagoniste, sfilare in abiti da cerimonia e da sposa.Passerella aperta dalla madrina della stessa: Liliana Chiapello la Castellana 2023 con un abito ispirato a quelli già citati del castello della Manta, creato da Bruna Couture come quello della giovane Arianna con l’immagine di Saluzzo, dipinto su tessuto dagli allievi del Soleri- Bertoni.

“Un onore per essere stata scelta dal Rotary per la sfilata e supportata da Confartigianato – afferma la stilista- Grazie al presidente sodalizio saluzzese Gianfranco Devalle e alla presidente di Donnne Impresa nazionale come alle altre rappresentanti del settore, per la bella collaborazione"

Erano alla serata Rosalba Murialdo Presidente Donne impresa provincia di Cuneo e Sara Origlia presidente regionale dello stesso Movimento.