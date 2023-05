Sabato 13 maggio i volontari della Protezione civile di Ceresole d'Alba, con la collaborazione del Gruppo Alpini di Ceresole e la partecipazione attiva del sindaco Franco Olocco, hanno pulito la via centrale del paese dalla frazione Donati alla frazione Borretti, in vista del passaggio del Giro d'Italia previsto per il 18 maggio.

Sono stati raccolti e avviati allo smaltimento venticinque sacchi di rifiuti.

Si ringraziano tutti i partecipanti per il lavoro prestato.