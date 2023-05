All’Iris di Dronero un importante incontro di aggiornamento per i giornalisti

“L’informazione per immagini. L’arte di comunicare l’arte.” Al cinema teatro Iris di Dronero questa mattina, martedì 16 maggio, è avvenuto un importante incontro aperto al pubblico e soprattutto occasione di aggiornamento per gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti.

Che importanza ha l’arte nella comunicazione? E viceversa? Quanto spazio è dedicato all’arte all’interno dei giornali? Come si potrebbe migliorare la comunicazione? Hanno preso parte al dibattito la giornalista e consigliera dell’Ordine dei Giornalisti Franca Giusti, la referente Arte, Attività e beni culturali Fondazione CRC Valentina Dania, la consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici nella figura di Roberto Canu, il regista e sceneggiatore Fredo Valla, l’architetto e direttore dell’Ufficio Beni Culturali Arcidiocesi di Torino Adriano Sozza, il gallerista nonché critico d’arte e curatore di mostre Beppe Biasutti e la nostra giornalista e redattrice Cristina Mazzariello.

Da una parte l’arte ed i suoi dettagli, dall’altra le informazioni giornalistiche a destreggiarsi tra accuratezza, strette tempistiche da seguire nella produzione degli articoli ed una soglia di attenzione del lettore stimata intorno agli 8 secondi. Ad emergere la necessità di un “cambio di rotta”, di un tempo più lento a beneficio sia di chi scrive sia per chi legge. La preziosità di un mestiere delicatissimo come quello dell’informazione e di quanto anche la sintesi necessiti di tempo e valutazione, in un mondo sempre più veloce e, forse, sempre più distratto. La veridicità di ciò che viene riportato, obiettivo primo da non dimenticare.