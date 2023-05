Oltre 400 gli Alpini che dal Monregalese hanno sfilato a Udine [FOTO]

“Finalmente una bella, vera Adunata Alpina, dove ci siamo tolti di dosso l’amarezza e le polemiche scaturite dall’adunata dello scorso anno a Rimini” - così questo ha scritto il presidente della Sezione Alpini di Mondovì Armando Camperi nel suo presidenziale che a giorni raggiungerà tutti i soci del sodalizio Monregalese.

“La bellezza del raduno non è stata scalfita neanche dal tempo avverso e dalla pioggia battente che per tre giorni si è abbattuta senza tregua sui partecipanti. Il calore e l’affetto della gente friulana che da sempre conosce gli Alpini, ci ha accolto come meglio non poteva – prosegue Camperi, - con la consapevolezza che rappresentavamo quei valori e quegli Alpini accorsi con generosità ad aiutarli dopo il terribile terremoto del 1976, quindi un doveroso pensiero di gratitudine ai tanti nostri soci e aggregati, che dal 14 giugno al 11 settembre del 1976, lavorarono a turno nel cantiere di “Villa Santina” uno degli 11 cantieri completamente autonomi e autosufficienti organizzati dall’A.N.A. Nazionale per far si che si risolvessero almeno i principale problemi prima dell’arrivo dell’inverno.

Un vero e proprio miracolo che ebbe risonanza in tutto il mondo”.

Tutte le principali cerimonie a cominciare dall’Alzabandiera e dalla sfilata dei vessilli e delle bandiere di guerra alla grande sfilata di domenica sono state caratterizzate dalla pioggia in alcuni momenti veramente copiosa accompagnata anche da scrosci di grandine che non ha comunque impedito una grandissima partecipazione ordinata e perfetta alla manifestazione.

Anche presente e particolarmente apprezzato il gruppo storico delle portatrici carniche “Maria Plozner Mentil “costituito da 25 discendenti di quelle donne che nella “Grande Guerra” furono a fianco degli Alpini. Per la prima volta il gruppo è stato inserito nel manifesto ufficiale dell’Adunata un riconoscimento non da poco perché in novant’anni di Adunate non era mai successo.

Presenti ovviamente anche i muli fedeli amici degli Alpini con i loro conducenti.

I primi Alpini della Sezione Monregalese giunti a Udine già martedì 09 maggio erano accampati principalmente nella zona di “porta Aquilea”, all’ingresso della città perfettamente organizzati negli attendamenti, dove sono stati raggiunti nei giorni successivi da tutti gli altri oltre 400 partecipanti che hanno sfilato domenica 14 maggio. (Rivedi qui alcune delle foto della sfilata).

La sezione di Mondovì, con il grande striscione “Mondovì” seguito dal vessillo sezionale scortato dal Presidente Armando Camperi e dal luogotenente del 1°artiglieria da Montagna di Fossano Claudio Grosso, portato dal consigliere Claudio Meotto di Bene Vagienna ha iniziato a sfilare nella tarda mattinata di domenica 14 maggio. Presenti i consiglieri Natale Manzo, Giancarlo Bovetti, Francesco Rocca, Fabrizio Bessone, Pucci Giusta, Lorenzo Novelli, Gianfranco Abbate, Riccardo Griseri, Renzo Ferrero, Sergio Camperi, Danilo Dellapiana, con loro graditissima presenza il Presidente della Provincia di Cuneo nonché Sindaco di Mondovì Luca Robaldo, il Presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo Alpino Ezio Raviola e numerosi Sindaci del territorio Monregalese, 38 gagliardetti dei gruppi e come già detto oltre 400 Alpini che hanno marciato sulle note della Fanfara alpina di Mondovì. Particolarmente apprezzato e applaudito lo striscione“Tutti uniti per il bene di tutti”: Rappresentanti e soci del nucleo di protezione civile sezionale hanno sfilato con i colleghi del

1°raggruppamento ANA.

I prossimo impegni per gli alpini del Mondovì saranno la consegna della cittadinanza onoraria da parte del comune di Rocca de’ Baldi il 4 giugno, la festa sezionale in programma a Bene Vagienna domenica 3 settembre e il Raduno del 1°raggruppamento Piemonte, Liguria, Val D’Aosta e Francia del 22 ottobre ad Aosta.