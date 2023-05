Il Presidente Davide Carlo Falletto ha convocato il Consiglio dell’Unione Montana Alta Langa, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, per il giorno GIOVEDI’ 18 MAGGIO ALLE ORE 18 presso la sala consiliare dell’Unione a Bossolasco.

All’ordine del giorno l’Approvazione del Rendiconto di esercizio della gestione 2022.