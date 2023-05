Colle dell’Agnello, l’attesa nevicata fa slittare la riapertura

Ancora un rinvio, causa meteo avverso, per l’apertura della strada del Colle dell’Agnello.

Il valico non riaprirà giovedì 18 maggio, com’era previsto.

Il consigliere provinciale e presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta aveva inviato, ieri (lunedì 15 maggio) una lettera a tutti i sindaci invitandoli sulla sommità del Colle insieme ai colleghi amministratori del Queyras.

Per domani e giovedì le previsioni annunciano neve oltre i 2000 metri per cui le autorità francesi non hanno dato il via libera.

La sicurezza ha consigliato a tutti prudenza, considerato che già nel fine settimana la carreggiata era stata innevata oltre i 2300/2500 metri .

Sul versante italiano resta comunque l’apertura parziale della strada da Chianale fino a Pian dell’Agnello.

Lunedì 22 maggio è previsto un incontro tra amministratori e tecnici della Provincia con gli omologhi francesi per valutare la situazione e stabilire, se le condizioni lo consentiranno, una nuova data per la riapertura.