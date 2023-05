Cuneo, nuovo direttivo per il Circolo 'l Caprissi: Franco Civallero torna presidente

Nei giorni scorsi si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dello storico Circolo ‘l Caprissi di Cuneo che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali.



Per il prossimo biennio il Consiglio Direttivo sarà composto da: Franco Civallero (Presidente), Remo Coppo (Vice Presidente), Paolo Renaudo (Tesoriere), Alessandro Abbà (Segretario), Raffaele Delpui (Consigliere), Massimo Garello (Consigliere) Claudio Pautassi (Consigliere), Emiliano Riba (Consigliere), Armando Scuto (Consigliere).



I Revisori dei conti saranno invece Mario Ferrero e Marco Cerati.



Il Presidente commenta: “L’attività del Circolo è finalmente tornata alla normalità, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per momenti culturali e di svago per i nostri 160 Soci e per loro famiglie in un clima di sincera amicizia”.



Al nuovo Direttivo il compito di guidare il Circolo fino al 2025, anno in cui il Caprissi spegnerà le sue prime 150 candeline.