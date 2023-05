Cuneo: prorogato sino al 16 giugno il bando assegnazione degli alloggi di edilizia sociale

È stato prorogato di un mese il bando per la presentazione delle domande di assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili. La nuova scadenza è fissata per le ore 11 del 16 giugno, anziché 18 maggio, come da precedente scadenza.



I termini sono stati riaperti in seguito all’indicazione ricevuta dall’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) di dare la possibilità di presentare domanda anche a coloro che non possiedono il requisito quinquennale di residenza nel territorio regionale e comunale. Tali domande verranno quindi accettate e inserite in graduatoria con riserva, assegnando i relativi punteggi.



Fino ad ora, nei quasi tre mesi di apertura del bando, sono pervenute 415 domande.



Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e distribuiti presso la sede operativa di Cuneo dell’ATC Piemonte Sud, in Via Santa Croce 11, o l’U.R.P. Sportello Unico del Cittadino del Comune di Cuneo, in Via Santa Maria 1. I moduli sono anche scaricabili dal sito internet dell’ATC Piemonte Sud (http://www.atcpiemontesud.it) e del Comune di Cuneo (www.comune.cuneo.it/socio-educativo/casa/edilizia-sociale.html).



Le domande, corredate da marca da bollo del valore di 16,00 €, debitamente compilate, firmate e corredate della necessaria documentazione, devono essere presentate via PEC utilizzando la casella di posta elettronica certificata dell’ATC Piemonte Sud (atc00@atcalessandria.legalmail.it), oppure con raccomandata A.R. (per il termine di presentazione farà fede la data del timbro postale di spedizione). La domanda può anche essere presentata personalmente dal richiedente, da un familiare convivente o da un terzo incaricato (munito di delega) presso la sede operativa di Cuneo dell’ATC Piemonte Sud, solo previo appuntamento da fissare via whatsapp o telefonicamente (al 378.3033045 ore 14-16 di lunedì, martedì e giovedì) o via mail (bando.cuneo@atcpiemontesud.it).



Possono presentare domanda i cittadini italiani, di uno Stato aderente all’UE o di uno Stato non aderente all’UE, se regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione o titolari di protezione internazionale o iscritti all’AIRE.



Il testo completo del bando con tutti i requisiti necessari per poter presentare la domanda è disponibile presso l’ATC Piemonte Sud (www.atcpiemontesud.it/sede-di-cuneo) e lo Sportello Unico del Cittadino del Comune di Cuneo, in via Santa Maria 1.



Il testo è anche disponibile alla pagina: www.comune.cuneo.it/socio-educativo/casa/edilizia-sociale.html.