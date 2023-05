Disegno di legge sul 'cibo sintetico': il no di Giorgio Bergesio (Lega)

“No al cibo sintetico e alla carne da laboratorio per tutelare il patrimonio agroalimentare del nostro Paese ma soprattutto la salute e il benessere degli italiani”. Lo afferma il Senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio, Lega, nel giorno in cui il Senato avvia l’iter per l’approvazione del Disegno di legge con cui il Governo intende vietare la produzione e commercializzazione del cibo sintetico.



Il Senatore della Lega, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato, continua: “Ricerca e sperimentazione sono ancora agli inizi e ad oggi non si conoscono con sicurezza le conseguenze di questi alimenti per la salute degli esseri umani. Inoltre non vi sono neanche evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi sull’ambiente della produzione del cibo in laboratorio rispetto a quella “tradizionale”. Anzi, è di pochi giorni fa la pubblicazione dei risultati di uno studio dell’Università della California che attestano che la carne sintetica, che ci viene presentata come “arma finale” per combattere la fame nel mondo e per tutelare il Pianeta dall'inquinamento, in realtà inquina 25 volte di più della carne bovina tradizionale”.



La produzione di carne e alimenti sintetici è sostenuta da investimenti miliardari di multinazionali ed imprenditori.



“Ma sono prodotti di cui non conosciamo gli effetti sulla nostra salute e non vogliamo che gli italiani facciano da cavie per “sperimentazioni”. Siamo il Paese della Dieta Mediterranea, conosciuto per il cibo e gli alimenti migliori del mondo, frutto dell’impegno, dei sacrifici e della passione dei nostri agricoltori e allevatori. Le finalità che il Disegno di legge intende perseguire vogliono tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare italiano. Lasciamo ad altri la carne da laboratorio”, conclude il Senatore Bergesio.