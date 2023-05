Il Lions Club Carrù Dogliani ha dedicato una serata al mondo del giornalismo

Martedì 10 maggio, presso l’Agriturismo "La Pieve", il Lions Club Carrù-Dogliani ha organizzato una serata dedicata al giornalismo al femminile. Ospite della serata la giornalista Paola Scola presentata dall’assessore alle Politiche culturali del Comune di Dogliani Alessandra Abbona.

La serata, introdotta dal presidente del Club, Giorgio Colombo e dal cerimoniere Paola Porta ai numerosi soci e ospiti intervenuti, non ha deluso le aspettative. Paola Scola ha raccontato la sua esperienza iniziata fin da giovanissima, sottolineando come un buon giornalista debba avere “fiuto per la notizia”, coltivando la curiosità e l’approfondimento, ma allo stesso tempo ha puntualizzato la sua attenzione alla scrittura corretta, che talvolta, complice la velocità, può essere sottovalutata.

Non poteva mancare un accenno al suo libro “Storie del territorio” (Araba Fenice), che racchiude le vicende di piccoli e grandi personaggi che hanno raccontato le loro terre, le tradizioni di cui sono custodi, le originali attività che permettono di conoscere anche paesi sconosciuti ai più. Tra le numerosissime storie proposte dal libro la curiosa ricerca fatta da Alessandra Abbona sulle origini langarole della bisnonna di Edith Piaf, la celebre stella della canzone francese.