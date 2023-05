Il Salone del Libro ospita il premio europeo “Giandomenico Pisapia - Pl penalista dell’anno” e premio internazionale “Egisto Volterrani”

Il Salone Internazionale del Libro di Torino ospiterà la Cerimonia di Premiazione dei vincitori 2023 del “Premio Europeo Giandomenico Pisapia - Il Penalista dell’Anno - Salone Internazionale del Libro 2023”, e dei vincitori del Premio Internazionale “Egisto Volterrani - Salone del Libro - IV Edizione”. L’appuntamento è per venerdì 19 maggio, alle ore 14, nella Sala Arancio (Galleria Visitatori).

Il “Premio Europeo Giandomenico Pisapia – Il Penalista dell’anno” intende onorare la memoria del prof. Giandomenico Pisapia (1915-1995), insigne giurista e padre del nuovo codice di procedura penale italiano del 1989. Vengono assegnati due premi: 1) ad un Libro che abbia come tema il diritto penale, la procedura penale o la giustizia penale; 2) ad una Personalità che si si sia distinta nel campo nazionale ed europeo per l’evoluzione degli studi giuridici penalistici.

La commissione ministeriale incaricata di redigere le nuove norme sulla base della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 fu presieduta da Pisapia e guidata non solo con l’esperienza maturata in tanti anni di studio e di vita professionale, ma anche con la sua impareggiabile arte di promuovere il confronto aperto tra le diverse componenti del gruppo di lavoro. Solo in quel clima di virtuoso pluralismo è stato possibile dar vita al primo e finora unico codice dell’Italia repubblicana, superando l’eredità della cultura inquisitoria. Rivendicando il primato del garantismo, Pisapia replicò agli oppositori e ai critici del modello accusatorio, recepito dal codice del 1989 e in qualche parte mutuato dall’esperienza del common law, che «non è compito dei giudici combattere la criminalità, ma solo applicare imparzialmente la legge penale, condannando i colpevoli e assolvendo gli innocenti con le garanzie previste dal codice ed in modo uguale per tutti» (In difesa del nuovo codice, in La Repubblica, 10 agosto 1990, p. 8).

Durante la cerimonia verranno anche assegnati i prestigiosi Premi Internazionali “Egisto Volterrani – Salone del Libro - IV Edizione” (Saggistica - Società - Cultura e Nuovi Media) e il “Premio Speciale Coralba”.

Evento con il coordinamento scientifico del Prof. M. Giusio in collaborazione con CESIC, CESNUR, FISSS, “Villa Preziosa - Lesa” e l’Osservatorio sul Pluralismo Religioso dell’Università di Torino.