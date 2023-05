Pomeriggio cuneese per il ministro del Turismo Daniela Santanchè

"Il Turismo Outdoor presente e futuro per il Cuneese". Questo il tema del convegno che questo venerdì, 19 maggio, porterà nel capoluogo della Granda il ministro del Turismo Daniele Santanchè.



L’appuntamento è per le ore 18.30 presso la Sala A della Provincia. Moderato da Paolo Bongioanni, presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, l’incontro verrà aperto da Giuseppe Artuffo, presidente del Comitato Outdoor. A seguire sono previsti interventi del governatore Alberto Cirio, del presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris, dei presidenti delle Atl del Cuneese, Mauro Bernardi, e di Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino. Partecipa l’onorevole Monica Ciaburro.



Le conclusioni saranno affidate al ministro, che prima del convegno, alle ore 16,30, è attesa in visita alla Casa del Turismo di piazza Foro Boario.