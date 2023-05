A San Michele di Prazzo l’ultimo saluto a Caterina Ellena

Una donna semplice che ha sempre mantenuto l’umiltà, che ha trasmesso questo valore ai suoi figli e ai suoi nipoti. Questo, più di tutto, è stata Caterina Ellena.



Di anni 90, era originaria di San Michele di Prazzo. Da giovane, come molte altre ragazze, d’inverno andava a Torino per lavorare come governante presso alcune famiglie benestanti, mentre d’estate, ritornata in Alta Valle Maira, si occupava invece degli animali della sua famiglia.



Un lavoro, quello dell’allevamento, che portò avanti anche dopo il matrimonio e la nascita dei suoi due figli. Il ricordo costante del marito deceduto nel 1983, la famiglia come legame indissolubile.



La signora Caterina resterà nel cuore dei figli Ezio con Marinella, Valerio con Rosa, dei nipoti Matteo, Vanessa, Sara, Samuele e dei parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani mattina, mercoledì 17 maggio, alle ore 10.30 nella Parrocchia di San Michele di Prazzo. Il Santo Rosario verrà invece recitato questa sera, martedì 16 maggio, alle ore 19 presso la casa di riposo "A. Riberi" di Stroppo.



I familiari chiedono non fiori, ma opere di bene e anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore. Un ringraziamento particolare tengono a rivolgerlo alla dottoressa Francesca Dutto e a tutto il personale della casa di riposo di Stroppo.