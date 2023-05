Una panchina arcobaleno a Savigliano per la lotta contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia

Era il 17 maggio 1990 quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità cancellò l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

Da allora, alcuni diritti per le persone omosessuali sono stati riconosciuti. In realtà c’è ancora tanto lavoro da fare per la conquista della piena uguaglianza in una società aperta, inclusiva, lontana da pregiudizi, stereotipi e fobia sociale, dove tutti si sentano accolti e amati, al di là dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale.

In occasione della data del 17 maggio, la Consulta delle Pari Opportunità di Savigliano vuole raccogliere l’invito, giunto della Rete RE.A.DY (Rete nazionale delle Regioni e degli Enti Locali per prevenire e superare l’omotransfobia), di cui il Comune di Savigliano è partner, a promuovere iniziative utili a prevenire il bullismo omolesbobitransfobico.

Dunque, nell’ambito delle iniziative organizzate per questa ricorrenza e volte alla sensibilizzazione sui temi legati alle discriminazioni, all’inclusione e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la Consulta delle Pari Opportunità annuncia la prossima realizzazione di una panchina arcobaleno, segno tangibile dell’impegno pluriennale del Comune di Savigliano sui temi LGBT. La panchina costituirà il secondo tassello, dopo l’installazione della panchina rossa contro la violenza di genere, di un “Giardino dei diritti”, ubicato su Viale I Maggio.

L’installazione è volta a prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione – sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale.

Dal 17 al 28 maggio, inoltre, la Torre civica si tingerà dei colori della bandiera rainbow, simbolo internazionale della comunità LGBT. Creata nel 1978 a San Francisco dall'artista Gilbert Baker, la bandiera arcobaleno sventolò per la prima volta a San Francisco nella marcia del Gay pride del 25 giugno 1978.

Per il 17 maggio, le scuole saviglianesi, ciascuna nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, saranno invitate a favorire al loro interno un momento di riflessione e confronto sull’importanza ed il significato della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.