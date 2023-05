Come gestire e risparmiare i soldi nel migliore dei modi

La gestione efficace dei soldi è una competenza indispensabile per garantire la stabilità finanziaria e raggiungere gli obiettivi di vita desiderati.

In un mondo in cui le spese sembrano essere sempre in aumento, è fondamentale imparare a gestire e risparmiare i soldi nel modo più efficiente possibile.

Per risparmiare i soldi nel migliore dei modi bisogna iniziare fin da subito a trovare le strategie ottimizzate per poter far fruttare i propri fondi e creare un sistema di gestione del denaro che aiuti a raggiungere la giusta indipendenza finanziaria su lungo periodo.

Ma come riuscire a gestire al meglio il denaro? Ce lo spiega Valerio Novelli di Monetizzando.it, che presenta innumerevoli guide per la gestione ottimizzata del denaro, e che sul suo sito condivide ciò che impara sul mondo della gestione del denaro, della pianificazione finanziaria e delle migliori strategie di risparmio.

Ecco alcuni consigli in questa guida!

Creare un budget realistico

La creazione di un budget da non sforare a fine mese o anno è la base per una gestione finanziaria efficace. Iniziate annotando tutte le entrate mensili, inclusi stipendi, redditi aggiuntivi e altre fonti di guadagno. Successivamente, elencate tutte le spese fisse come affitto, mutuo, utenze, assicurazioni e pagamenti di debiti. Una volta identificate queste spese, deducetele dal vostro reddito mensile per determinare la vostra disponibilità economica e per capire la percentuale che potete risparmiare in un determinato periodo di tempo.

Se le uscite superano le entrate la situazione è molto grave, bisogna fermarsi un attimo, fare il punto della situazione e capire cosa si può tagliare per cercare di riuscire ad avere una piccola cifra residua a fine mese.

Le abitudini di spesa sono uno dei primi fattori da modificare per chi vuole imparare a gestire meglio il denaro!

Ridurre le spese superflue

Dopo aver compreso qual è il budget a disposizione bisogna cercare di identificare le spese superflue e ridurle al minimo. Per fare ciò è bene valutare attentamente le spese mensili e valutare cosa eliminare o ridurre.

Ad esempio, si può rinunciare alle abitudini costose come mangiare spesso fuori casa o acquistare caffè al bar, optando invece per pasti casalinghi. Inoltre, considerate di cancellare abbonamenti a servizi non necessari e che non si utilizzano spesso, che possono gravare sul bilancio.

Risparmiare sulla spesa alimentare

La spesa alimentare è una delle principali voci di spesa per molte persone, ma ci sono modi per risparmiare senza rinunciare a una dieta equilibrata.

Bisogna iniziare pianificando i pasti in anticipo e creando una lista della spesa accurata. Per riuscire a risparmiare si possono adottare tante tecniche e strategie, ad esempio è possibile scegliere di acquistare generi alimentari sfusi, come frutta e verdura, che spesso sono più economici rispetto ai prodotti confezionati.

Oppure è possibile approfittare di offerte speciali e di sconti dai vari supermercati per risparmiare sugli acquisti alimentari. Quindi si consiglia sempre di rimanere aggiornati e guardare i volantini con le offerte settimanali o mensili.

Analizzare i costi delle utenze (acqua, luce, gas, telefono) è altrettanto importante: a volte i vecchi fornitori con cui abbiamo stipulato un contratto possono non essere più concorrenziali e farci spendere molto di più di altri fornitori che invece offrono sconti e incentivi per i nuovi utenti.

Investire saggiamente

Oltre a risparmiare, è importante anche fare investimenti saggi per far crescere i vostri risparmi nel tempo. Consultate le giuste guide e magari farsi supportare da un consulente permette di fare una ricerca approfondita su diversi strumenti di investimento disponibili.

Attenzione però, investire non significa credere a chi promette guadagni stellari in poco tempo o cominciare a fare trading… Tante persone in questo modo si sono fatte male e, prima di iniziare ad investire, bisogna valutare qual è la propria conoscenza in materia di investimenti, qual è la propria propensione al rischio, se quei soldi che vorremmo investire ci serviranno nel breve termine (6 mesi oppure 1 anno) o se abbiamo la possibilità di tenerli investiti per periodi più lunghi.

Diversificare il portafoglio, investendo in azioni, ETF, obbligazioni o fondi comuni di investimento, tenendo conto del vostro livello di tolleranza al rischio. Oppure scegliere investimenti in altre attività che possono rivelarsi remunerative permettono di aumentare i propri risparmi nel corso del tempo.

Ricordare però che investire comporta sempre un livello di rischio di perdere tutto o parte il capitale investito, questo significa che investire non è per tutti!

Ridurre i costi energetici

Le bollette energetiche possono rappresentare una parte significativa delle spese mensili. Adottare abitudini di risparmio energetico consapevoli, come spegnere le luci quando non sono necessarie e utilizzare elettrodomestici a basso consumo energetico. Sostituite le vecchie lampadine con LED o lampade a risparmio energetico.

Regolare il termostato per ridurre l'uso dell'aria condizionata o del riscaldamento quando non è necessario. Considerare l'installazione di pannelli solari per ridurre ulteriormente i costi energetici a lungo termine. Sono tutte attività che possono indurre a un grande risparmio annuo.

Ottimizzare i trasporti

I costi legati ai trasporti possono rappresentare una parte significativa del budget mensile. Esplorate alternative come il carpooling, l'uso dei mezzi pubblici o il passaggio a mezzi di trasporto più economici ed efficienti, come la bicicletta o il monopattino. Se possibile, evitate l'uso eccessivo dell'automobile e pianificate gli spostamenti in modo efficiente per ridurre i costi del carburante.

Pianificare per il futuro

La pianificazione finanziaria a lungo termine è essenziale per garantire la sicurezza economica e il benessere futuro. Bisognerebbe considerare sempre anche l'apertura di un fondo di emergenza per affrontare imprevisti come spese mediche o perdita di lavoro.

Inoltre, iniziare a risparmiare per la pensione fin da giovani, in modo da avere un capitale sufficiente per mantenere uno stile di vita confortevole dopo che si finirà di lavorare.

È importante comunque avere obiettivi finanziari chiari e adottare delle abitudini consapevoli nella gestione del denaro.

Con una pianificazione adeguata, si otterrà un’ottima stabilità economica a lungo termine, ricordando che ogni piccolo passo conta e che la disciplina finanziaria vi ricompenserà nel tempo.