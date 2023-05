Confindustria Cuneo e Mesap insieme per sostenere l'ecosistema dell'innovazione

Favorire sinergie, per intensificare scambi e collaborazioni in materia di innovazione. L’accordo siglato nei giorni scorsi tra Confindustria Cuneo e Mesap “ratifica” la lunga collaborazione tra i due enti per sostenere l’Ecosistema dell’innovazione cuneese e sensibilizzare le imprese sulle opportunità tecnologiche, formative e finanziarie legate agli “Smart Products and Manufacturing”.

Guido Ceresole, coordinatore del Polo Mesap, afferma «mettiamo a disposizione delle imprese le nostre competenze per favorire l’arrivo di bandi sul territorio, il coinvolgimento delle PMI e l’ingaggio dell’ecosistema cuneese per la realizzazione di progetti collaborativi di tipo regionale, nazionale ed europeo».

Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo, indica gli aspetti fondamentali dell’intesa: «Abbiamo firmato questo accordo per fare atterrare iniziative strategiche nel settore dell’automazione industriale, a cui si riferiscono molte delle nostre imprese. La premessa essenziale è che non si può prescindere dai nuovi saperi generati dalla digital transformation: per questo, primi sul territorio, abbiamo costituito l’“Ecosistema dell’innovazione” coinvolgendo il Politecnico di Torino, il Competence center, i Poli di Innovazione insieme ad altri soggetti del nostro sistema perché, nell’economia della conoscenza, l’innovazione è un fattore strategico per la competitività».

«Grazie all’ accordo firmato - prosegue Gola -, ci poniamo l’obiettivo di portare alle nostre imprese, le opportunità connesse ai bandi e alle attività promosse dal Mesap. Dall’introduzione dei processi innovativi, ai servizi IPR, dagli assessment, al brokeraggio tecnologico, per rafforzare l’offerta tecnologica sul mercato e le possibilità di entrare a far parte della Community e dei gruppi di lavoro».

Mesap fa parte del Sistema Poli di Innovazione Piemonte, la rete regionale composta da sette soggetti, che collabora con i territori per facilitare il trasferimento tecnologico, la resilienza e la competitività dell’ecosistema piemontese.

Le prossime attività prevedono eventi e incontri con startup e PMI innovative e l’inserimento delle eccellenze locali all’interno della Vetrina Digitale: uno spazio virtuale in cui le aziende raccontano le loro storie di successo nate da progetti finanziati o da iniziativa privata a disposizione della Regione Piemonte per le sue attività di valorizzazione del territorio.

L’Ing. Ceresole aggiunge «l’approccio collaborativo è da sempre parte del nostro DNA: siamo al centro di una fitta rete di collaborazioni territoriali, con le datoriali e il sistema confindustriale e parte di associazioni tematiche europee come Silicon Europe Alliance, EPoSS e EFFRA, solo per citarne alcune». E conclude «Con Fondazione Piemonte Innova e altri otto importanti partner regionali, condividiamo l’esperienza nell’EDIH Expand, che accompagna PMI e pubblica amministrazione piemontesi e valdostane nella digital transformation».