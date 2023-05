A Bra il festival che chiude il progetto su "Cinema, donna e scienza"

Cinema, Scienza, Parità di genere sono le parole chiave del Festival del cinema che si svolgerà MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 2023 alle ore 21.00, presso il Cinema Impero di Bra.

Il Festival segna la conclusione del progetto “Cinema, Donne e Scienza”, finanziato dal Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Bra e che ha visto impegnati un centinaio di ragazze e ragazzi del Liceo Giolitti-Gandino di Bra.

In un momento storico in cui la socialità e lo scambio culturale sono di primaria importanza, i ragazzi hanno fatto un viaggio che li ha accompagnati nella storia del cinema dagli albori del film muto fino ad oggi, confrontandosi con un tema fortemente attuale come la parità di genere in un campo, quello della scienza, in cui ancora oggi lo squilibrio è molto forte.

Il Festival porterà sul grande schermo 16 cortometraggi, tutte storie di donne e di scienziate, raccontate e realizzate dai ragazzi sotto la guida capace e sicura del regista Dario Leone, che li ha accompagnati durante tutto il percorso.

A supporto artistico dell’evento sarà presente una Giuria di Esperti, composta dal regista e sceneggiatore Daniele Gaglianone, dalla presidente di AIACE Nazionale Lia Furxhi e dalla responsabile di CinemAmbiente di Torino Stefania Sandrone, che assegneranno Premi e Menzioni Speciali ai cortometraggi migliori.

Una proiezione nella mattinata del 24 maggio presso il Cinema Vittoria, in cui saranno presenti i ragazzi autori dei cortometraggi, sarà riservata agli allievi delle scuole secondarie di primo grado IC Bra1 e Bra2, in un’ottica arricchente di confronto e scambio culturale tra pari e istituzioni scolastiche.