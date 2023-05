A Costigliole Saluzzo si percorreranno le “vie dell’acqua”

Continuano a Costigliole Saluzzo, gli appuntamenti con la rassegna “Storie di Viso”.Il prossimo incontro è domani, mercoledì 17 maggio, alle 17,30.

Si andrà alla scoperta di “Una ragnatela d'acqua: Varaita, bedale del Corso e acqua nel fondovalle” con il relatore Davide Michelis, ingegnere esperto nel settore idrico.

Il ritrovo per i partecipanti è previsto all’Agriturismo la Castagnotta (in via Castagnotta 15 a Costigliole Saluzzo). Seguirà un aperitivo offerto dagli organizzatori.

Gli incontri precedenti, iniziati ad aprile, hanno avuto svariati temi tra cui i monaci e marchesi nella storia di Costigliole, narrati da Sergio Brocchiero.

Ha fatto seguito un tour tra i Castelli e il borgo medioevale del paese e, lo scorso 3 maggio, i partecipanti hanno potuto assistere alla lezione dedicata ai monaci dal titolo “Ora et Labora” tenuta dal professore Alessandro Tonietta.

L’incontro conclusivo è previsto sabato 27 maggio, alle 10, all’abbazia di Staffarda nel Comune di Revello dove si potrà partecipare alla visita guidata al noto complesso monastico. Seguirà il pranzo al ristorante Il Sigillo.

Il costo è di 30 euro. Prenotazioni entro il 23 maggio.

Per informazioni e prenotazioni: 340.7790886

Gli incontri sono organizzati dal Comune di Costigliole Saluzzo con la collaborazione del vicesindaco Nicola Carrino e dal presidente dell’associazione Portofranco Renato Chiapello.

Ingresso libero.