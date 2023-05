Castelletto Stura, il maltempo non ferma la "GoActive Mangia, Beiva e Pedala"

Il maltempo del mattino non ha fermato la "GoActive Mangia, Beiva e Pedala"! Sono stati circa 200 gli intrepidi che si sono ritrovati a Castelletto Stura domenica 14 maggio per la prima edizione di questa pedalata gastronomica.

Pronta la risposta degli organizzatori che con alcune modifiche di percorso e di location hanno regalato agli iscritti una divertente giornata di pedalate e buon cibo. La Pro Loco di Montanera ha offerto l'antipasto presso in punto di ritrovo a Castelletto Stura; quando poi la pioggia ha lasciato il posto a un bel sole si è partiti verso il Palacòj di Margarita dove è stato servito il primo e il secondo dalle Pro Loco di Morozzo e Margarita.

Per il dolce si è ritornati a Castelletto Stura dove la Pro Loco del paese ha organizzato una grande lotteria finale. Grande apprezzamento tra tutti i partecipanti e tanti complimenti, soprattutto a tutti i bambini che hanno pedalato con molta energia e slancio durante tutta la durata del percorso tra le stradine di campagna.

Gli amministratori dei quattro comuni vincitori del bando CRC ringraziano in primis la Fondazione per il contributo elargito che ha permesso di organizzare questa splendida giornata, il Parco Fluviale Gesso e Stura, il settore biciclette del comune di Cuneo e tutti gli sponsor che hanno contribuito sia alla realizzazione dei pacchi gara sia ai premi della lotteria. Ultimo, ma non per importanza, un ringraziamento particolare a tutti i volontari delle Pro Loco e delle associazioni del territorio per l'aiuto fondamentale dato per la riuscita di questa iniziativa