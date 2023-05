Sommariva Perno, è attesa per il concerto della Controvento Nomadi Tribute Band

Salgono i decibel dell'attesa per il concerto dei Controvento. La Tribute Band dei Nomadi sarà protagonista con un repertorio di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e continuano a far sognare.

L’evento è in calendario sabato 20 maggio alle ore 21.30, in piazza Europa a Sommariva Perno, in occasione della 69ª sagra della fragola.