Elezioni, i nomi dei consiglieri che entreranno in consiglio comunale a Vicoforte

Eletto con il 51,6% di preferenze ha superato gli avversari Umberto Bonelli e Corrado Ganzinelli che siederanno tra i banchi della minoranza.

In base alle preferenze espresse, salvo modifiche, tra in consiglio comunale dovrebbero entrare in maggioranza: Roberto Botto (155 preferenze), Sebastiano Massa (128); Guido Picco (122); Barbara Nano (56), Daniela Tarò (41), Ferdinando Mario Viola (39), Luciano Ravotti (38) e Giovanni Badino (37).

In minoranza Umberto Bonelli (candidato sindaco non eletto con "Progetto in Comune", Beccaria Andrea; Garassino Ugo ; Corrado Ganzinelli (candidato sindaco non eletto di Vico Futura).