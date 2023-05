+Europa, il cuneese Martino nominato coordinatore regionale

La Direzione nazionale di +Europa ha nominato, nella giornata di ieri, Flavio Martino Coordinatore commissariale del partito per il Piemonte. Martino, 62 anni, cuneese, è giornalista, sommelier e membro dell’Assemblea nazionale di +Europa. Guiderà il movimento fondato da Emma Bonino in Piemonte fino alle prossime elezioni regionali, che si terranno a maggio 2024.



"Con la nomina dei primi coordinatori regionali parte la nuova fase di assetto territoriale di +Europa che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni Europee e alle regionali del 2024" dice Riccardo Magi, Segretario nazionale di +Europa.

"Ringrazio il Segretario Riccardo Magi, il Presidente Federico Pizzarotti, e tutta la Direzione nazionale per la fiducia che cercherò di onorare al massimo delle mie possibilità - ha dichiarato lo stesso Martino in una nota - +Europa c’è e ci sarà alle prossime scadenze elettorali con un’alternativa forte e credibile. Pensiamo ad un Piemonte moderno ed europeo, fulcro di nuovi diritti civili e sociali. Siamo quelli della serietà dei conti pubblici, dello sviluppo sostenibile, della difesa intelligente dell'ambiente, della libertà d'impresa, della concorrenza, dello stato di diritto e della scienza, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. C’è un grande lavoro da fare per radicare sul territorio il nostro partito. Ci relazioneremo con gli altri soggetti politici a noi più affini", ha concluso.



È possibile contattare +Europa Piemonte anche tramite l’email piueuropa.piemonte@gmail.com.