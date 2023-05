Villanova Mondovì, Giacomo Vinai è il consigliere più votato alle elezioni

Vinai ha ottenuto 353 voti di preferenza, a seguire con 213 voti troviamo Chiara Maria Bongiovanni e Romina Capitani con 172 preferenze. A chiudere la "top 5" a Riccardo Boasso (168) e Giovanni Michele Denina (168), Vanna Susi Bruno (167) e Federica Chiera (167).

"Ringrazio tutti i villanovesi che hanno esercitato il diritto di voto e ringrazio in modo particolare quelli che hanno creduto nel progetto VillaNuova e in me." - commenta il neo consigliere Giacomo Vinai - "Così tanta fiducia mi fa sentire orgoglioso e consapevole di quanto le persone contino su di me, quindi sarà mio obiettivo prioritario ripagare tutta questa fiducia con grinta, passione, lavoro e risultati".

Ecco i risultati degli altri candidati: Giampiero Merlo (154); Laura Boetti (134); Valerio Cuniberti (114); Giorgio Musso (98); Cristina Candela (92).

La lista "Villanuova" ha ottenuto il 53,66% di suffragi da parte dei villanovesi ottenendo così 8 seggi.

"Siamo contenti che il nostro messaggio sia arrivato agli elettori che ringrazio di essere andati a votare" - il primo commento rilasciato ieri, dal sindaco Murizasco (leggi qui) - "Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato fiducia, ci metteremo da subito al lavoro".

Salvo modifiche, analizzando i dati in consiglio tra le fila della maggioranza siederanno: Giacomo Vinai, Chiara Maria Bongiovanni, Romina Capitani, Riccardo Boasso, Giovanni Michele Denina, Vanna Susi Bruno, Federica Chiera e Giampiero Merlo.

Sui banchi della minoranza avremo: Michele Pianetta (candidato sindaco non eletto di "Per Villanova); Cristina Ramondetti (208), Fabrizio Prato (196) e Andrea Orsi (192).