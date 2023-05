Piazza del Popolo a Savigliano riprodotta in un modellino dall'artista Mario Picco

Mentre su piazza del Popolo a Savigliano, al contrario degli anni scorsi, si potrà parcheggiare per tutto il periodo estivo, in attesa dei lavori di riqualificazione che ne trasformeranno l’aspetto, non è passato inosservato nella vetrina della locale Banca Cassa di Risparmio un grande plastico intitolato «Piazza del Popolo 2023».

L’autore dell’opera è il saviglianese Mario Picco che ha deciso di immortalarla esattamente come si presenta oggi, prima che cambi il proprio aspetto, in seguito a progetti innovativi.

In scala 1:1000, quella che i saviglianesi chiamano familiarmente in piemontese la «piasa neuva», per distinguerla dalla più antica della città dedicata a Santorre di Santarosa, è stata riprodotta da Picco in ogni suo minimo particolare.

Il modellino misura 2 metri per 1 metro ed è stato costruito in vari pezzi, poi assemblati da Mario, per renderlo di più facile trasporto.

L’autore, 74 anni, da quando è in pensione si è dedicato all’arte pur avendo sempre lavorato nel campo creativo e del design.

Mario aveva iniziato il suo percorso artistico, sin da giovane, nella nota carrozzeria saviglianese della famiglia Fissore, proseguendo poi a realizzare prototipi automobilistici e successivamente di macchine oleodinamiche.

Dopo il diploma di geometra viene chiamato dai responsabili dell'Italdesign di Giorgetto Giugiaro, dove ha lavorato fino alla pensione.

Ma la sua passione, nata fin da piccolo per l’arte, lo porta a realizzarli in campo artistico numerose opere pittoriche e anche in legno.

"Già alle scuole elementari – racconta Mario – mi piaceva scarabocchiare su carta e su ogni supporto che mi capitava sotto la matita. Mio fratello faceva il decoratore e gli rubacchiavo sovente i colori per dipingere le mie prime tele, che poi erano dei pezzi di lenzuola che mi dava mia mamma.

Da quando sono in pensione mi sono appassionato al bricolage e, oltre a fare dei lavori come hobby per l’asilo «Gullino» di Savigliano, dove mi diletto come tuttofare, nel 2022, sapendo che era stato indetto un concorso per la riqualificazione di piazza del Popolo, al quale hanno partecipato degli studi di architettura, ho pensato che sarebbe stato bello immortalarla così com’è adesso, ma non in un semplice quadro, bensì in un vero e proprio plastico tridimensionale".

Mario ha impiegato circa 600 ore e un anno di lavoro.

Partendo da una planimetria, dopo aver preso scrupolosamente le dimensioni, in lungo e in largo della piazza, ha utilizzato il misuratore laser e la macchina fotografica per coglierne ogni più piccolo particolare.

“Ho utilizzato – spiega Mario - del compensato adatto per i lavori da modellismo, del lamierino, dei piccoli pezzi di legno per fare le porte e le finestre, mentre le piante che circondano la piazza sono vere, prese dalla siepe di casa mia. Sono molto soddisfatto – conclude orgogliosamente l’artista - del risultato finale anche se ci ho messo quasi un anno ad ottenerlo. Ma ci tenevo a realizzare la piazza così com’è oggi, affinché ne rimanga il suo ricordo in tutti noi Saviglianesi”.

Nella riproduzione non poteva mancare, al centro della piazza, il monumento al generale Giuseppe Arimondi, realizzato con minuzia di particolari, così come le panchine che la circondano e l’immancabile chioschetto dei gelati tanto caro ai Saviglianesi.

“Mi auguro – conclude Mario - che questa riproduzione possa essere apprezzata da coloro che passeranno davanti alla vetrina della Cassa di Risparmio di Savigliano situata proprio al lato della piazza. Ringrazio l’ente per ospitare il plastico e mi auguro che in un domani possa essere conservato in Municipio al quale lo donerei molto volentieri”.

Intanto adesso tutti possono ammirare il modellino e confrontarlo direttamente con la reale piazza del Popolo a pochi passi da dove il plastico è esposto.